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華碩台大聯合研發中心揭牌 目標亞洲第一、世界頂尖
PC品牌大廠華碩與台大共同成立「華碩台大聯合研發中心」，今天舉行揭牌儀式正式宣布合作，預計投入逾億元研發經費，結合產學優秀人才。台大校長管中閔表示，此次合作集結台大數十位教授共同參與，橫跨電資學院、工學院、醫學院的研發量能，一齊投入智慧物聯網等領域。華碩董事長施崇棠期待華碩對全球產業市場動態洞悉，再結合台大學術實力，能開創產學合作新典範，將研發中心推向「亞洲第一，世界頂尖」目標。
華碩共同執行長許先越表示，華碩鼓勵各事業單位透過產學合作或策略聯盟，積極布局關鍵技術並拓展新事業領域，透過公司內部創新發展室與台大電資學院的共同努力設立華碩台大聯合研發中心，將學術資源與商業應用做更緊密結合，驅動產業發展。
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