臺師大新創控股投資3000萬元 成立智慧運動相關公司

仁寶（2324）暨臺師大新創控股公司董事長許勝雄今（20）日公布，由臺師大新創控股公司投資3,000萬元，成立智慧運動相關發展大學衍生公司「師子王智慧運動公司」，將把臺師大的運動科學研究成果，轉化為實際運用與商業運轉，發展多元的運動科學平台。

師子王智慧運動公司將透過人工智慧與虛擬實境技術，打造線上運動元宇宙。初期規劃案由臺師大相子元教授，以及張少熙教授協助設計，將臺師大體育深厚的學術底蘊，結合市場運動產業需求，建立跨足運動、科技與教育三大領域之新興全球企業。

相子元為2021年東京奧運運動科學團隊總召集人，透過專業科學方法協助選手訓練，對本次奧運屢獲佳績功不可沒。張少熙為前體育署署長，長年深耕高齡者運動健康與居家運動等領域，其專業對運動產業發展不可或缺。獲得兩位師長與臺師大師生們鼎力協助，期許師子王智慧運動公司能為我國暨全球體育及教育產業帶來卓越貢獻。

「臺師大新創控股公司」，是由國立臺灣師範大學前校長張國恩和金仁寶集團許勝雄共同發起籌設，與聯合再生能源、威潤科技、磁性材料龍頭秀波集團、教育產業南一書局、生化產業承德油脂、台灣美耐皿及王育文先生、王明亮先生等攜手，成立國內首間產學合資投資控股公司。

在臺師大校長吳正己繼續支持下，將國立臺灣師範大學的新創能量與產業結合，除了培養學生實務經驗，也提高校園創業的成功率，形成永續經營的正循環。

臺師大新創控股公司成立至今，已於藝術及教育兩大領域設立兩家子公司，為結合臺師大體育專業引領我國運動產業發展，今推動智慧運動公司計畫。而智慧運動公司將秉持同樣的精神，致力於提供多元的運動科學平台，也期能推廣正確遠距運動教育至全世界。