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資金湧入南台灣 前11月房市交易量創8前新高

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
南台灣房價大漲。圖／21世紀不動產
南台灣房價大漲。圖／21世紀不動產

市場游資充沛，南台灣擁有基期低、台積電（2330）設廠效應等利多因素，南二都房市交易量大增，累計今年前11月房市交易量，台南市及高雄市年增率分別為17.2%及18%，創8年來同期新高，也是六都中成長最大的區域。21世紀不動產企劃研究室表示，南科的興起、台積電高雄建廠、房價基期低等因素，皆是台南、高雄的房屋交易量創下佳績的原因。

美國明年確定升息，連帶有可能影響房屋貸款利率提高，加上台商資金持續回流台灣，台幣相對其他貨幣強勢等效應下，也為房市交易注入動能。

在六都熱門房市熱銷區域中，近兩年房價皆有明顯變化，21世紀不動產企劃研究室觀察發現房價漲幅以中南部漲幅最明顯，以台中、台南、高雄房市熱銷區做房價比較，可以觀察到，台南市、高雄市皆呈現「價量俱揚」，成為全台房市最熱點。

21世紀不動產表示，即使是漲幅最高的台南市中西區房價仍落在3字頭，相對基期低帶來的高成長性，對於動輒60萬一坪起跳的雙北市來說，仍然十分具有吸引力，綜觀六都尚有許多尚未完全開發的重劃區，舉凡北投奇岩、淡海新市鎮、鶯歌鳳鳴、江翠北側、新店央北、桃園小塊西、土城暫緩、桃園中路等，這些都是最近的推案熱區重劃區，是民眾可切入的點。

21世紀不動產建議，尋找有重大建設及交通之稱的區域也會是政府重點開發的區域，未來發展性可期。而針對自己不熟悉的區域，也建議可以先在當地租屋3個月至半年確認該區域是否符合自身期望。

資料來源／21世紀不動產
資料來源／21世紀不動產
資料來源／21世紀不動產
資料來源／21世紀不動產

房市 房價 台積電

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