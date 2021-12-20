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大立光最壞已過 郭明錤：明年四大訂單成長動能

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光。（本報系資料庫）
大立光。（本報系資料庫）

天風國際分析師郭明錤今（20）日發表最新報告指出，大立光（3008）最壞已過，明年新訂單成長動能包括Tesla、元宇宙、iPhone鏡頭升級、iPhone VCM；他預期，大立光對中國品牌鏡頭出貨可望因專利戰告捷恢復成長，Tesla、VCM等新訂單的貢獻將自明年開始顯著提升。

郭明錤表示，根據最新調查，大立光近期已與一線中國手機品牌簽署採購LTA (Long term agreement)，是大立光第一次與中國品牌簽署LTA，在簽約前大立光對該品牌2022年鏡頭出貨量衰退約15～20%，簽約後將改善至年增20%；他認為，大立光也將與其他中國手機品牌簽署LTA，大立光在中國市場鏡頭出貨將由衰退轉為成長。

郭明錤強調，大立光在鏡頭產業的專利佈局是全球最完整者，後進者幾乎很難避開大立光的專利，如果大立光針對某品牌提出侵權告訴並禁止品牌商銷售手機，和解的方式之一就是品牌商與大立光簽署LTA，承諾採購鏡頭的最低數量與產品組合；他舉例，大立光2018年與Samsung簽署LTA後，對Samsung鏡頭出貨在2019～2021年年複合成長率達33%，遠高於同期手機出貨衰退1～1.5%。

郭明錤說，展望2022年，大立光成長動能包括Tesla、元宇宙與iPhone鏡頭升級與VCM；受惠於Tesla的快速成長，預估大立光明年Tesla鏡頭出貨將成長70～80%；另外， 大立光為Apple AR/MR頭戴裝置相機鏡頭最大供應商，未來將持續受惠於元宇宙硬體出貨成長。

郭明錤表示，預測明年下半年新款 iPhone將採用48MP與2023年下半年新款iPhone採用潛望鏡，未來2年iPhone相機鏡頭持續升級將有助大立光的市占率、營收及獲利的成長。

郭明錤表示，大立光iPhone VCM自今年下半年開始出貨，且持續在明年貢獻營收與獲利，預測大立光2023年將擴產VCM，有利於市占率的提升。

大立光今日以平盤2,235元開出，一度翻紅拉升至2,255元，低點則曾下滑至2,195元，盤中漲幅0.44%。

大立光 鏡頭 iPhone

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