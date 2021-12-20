市場看南茂第四季到明年首季降溫 明年全年展望仍正向

封測產業今年前三季都有不錯營運表現，其中，南茂（8150）今年業績成長，不過，第四季以來，受到記憶體產業略下滑，再加上長短料及中國限電影響，下游客戶拉貨縮手，市場法人預期，南茂今年第四季到明年第一季營運將小幅降溫，不過，明年全年在消費性電子及車用電子需求仍看好下，全年營運展望仍維持正向看法。

市場法人表示，今年第四季受到淡季效應影響，再加上供應鏈仍持續面對長短料問題，無法真實反應市場需求，下游客戶拉貨出現較先前預期保守的情況，其中，今年以來市況相對較佳的記憶體及邏輯混訊IC，較先前預期還要弱，而邏輯IC更面對Wafer供給不足情況，導致相關測試也未如預期，因此，市場法人預估，南茂第四季營運可能較上季呈現個位數的小幅下滑。

不過，就明年全年展望來看，雖然晶圓廠產能持續吃緊，但從需求來看，包括封測業者及市場法人對明年需求仍維持正向，尤其是消費性電子及車用電子仍是明年市場成長重心，而南茂未來仍有新擴充的封裝及測試產能陸續釋出，有利於明年營運表現。