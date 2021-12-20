華碩台大聯合研發中心成立 目標亞洲第一、世界頂尖

PC品牌大廠華碩（2357）為整合產學研發能量、深耕前瞻技術，今（20）日宣布攜手台大，雙方共同成立「華碩台大聯合研發中心」，預計投入逾億元研發經費，結合產學優秀人才。該研發中心將聚焦先進電磁、下世代電腦、智慧物聯網（AIoT）與人工智慧（AI）等領域，華碩董事長施崇棠表示，期待華碩對全球產業市場動態洞悉，再結合台大學術實力，能開創產學合作新典範，將研發中心推向「亞洲第一，世界頂尖」目標。

施崇棠致詞時指出，華碩在電腦核心事業穩居全球領導品牌，近年更積極推動AI、AIOT等創新業務，更讓華碩堅信，必須要投入新世代高階人才，提升關鍵技術研發能量，向下一代扎根，向外部結盟、串聯外界資源。

施崇棠說，台大是台灣高階人才教育重鎮，創校百年來有深厚研究基礎，在全球享有高知名度，期待華碩對科技創新成功經驗，及對全球產業市場動態洞悉，再結合台大學術實力，能開創產學合作新典範，將研發中心推向「亞洲第一，世界頂尖」目標。

華碩共同執行長許先越表示，華碩鼓勵各事業單位透過產學合作或策略聯盟，積極布局關鍵技術並拓展新事業領域，透過公司內部創新發展室與臺大電資學院的共同努力設立華碩臺大聯合研發中心，將學術資源與商業應用做更緊密結合，驅動產業發展。

臺大校長管中閔表示，臺大與華碩過去長期有緊密的合作關係，此次雙方打破大學和產業間的壁壘，共同成立研發中心，集結臺大數十位教授共同參與，橫跨電資學院、工學院、醫學院的研發量能，一齊投入智慧物聯網等領域。

華碩臺大聯合研發中心得到華碩投入資金支持，並計畫導入「科技部前瞻技術產學合作計畫」補助，預計總研發經費逾億元。華碩臺大聯合研發中心優先布局在三大先進領域，包含「終端與邊緣裝置技術」，「網路及多媒體」，「資料科學及智慧醫療」。並研擬多項短中長期研發專案。期盼促進產學知識技術的交流移轉，培育新世代高階研發人才，激發跨領域關鍵技術能量。