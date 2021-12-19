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郭台銘參加台大癌醫三周年慶 期許成華人第一醫療品牌

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘（圖中）今（19）日前往台大癌醫中心，活動結束後為粉絲簽名。 記者吳凱中/攝影
鴻海集團創辦人郭台銘（圖中）今（19）日前往台大癌醫中心，活動結束後為粉絲簽名。 記者吳凱中/攝影

台大癌醫中心成立至今已三周年，今年新增治療病人將近4,000人，鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（19）日參加三周年慶，他指出，台大癌醫是台灣最棒的癌症醫院，重申目標成為世界頂尖、華人第一的醫療品牌。

郭台銘今日上山掃墓完後，接著驅車前往台大癌醫中心參加三周年慶活動。

郭台銘表示，台大癌醫中心成立至今正好是三周年，從當初的夢到理想到實踐，非常感謝整個團隊，因此現在有台灣最棒的針對癌症醫院。

台大癌醫中心成立至今已三周年，今年新增治療病人將近4,000人，現在肺癌是第一位。

針對通膨問題，郭台銘表示，會找個時間專門談通膨問題。話鋒一轉，他提到，健康的社會一定會有一個很好的醫療體系，而在疫情之下，台大癌醫每個人員都辛苦維護，才有今天的成績，重申台大癌醫目標要成為世界頂尖、華人第一的醫療品牌。

針對公投結果的看法？郭台銘今日一早在愛物園表示，對於是否有去投票是個人隱私，因此不講。但他覺得，人民的表達就是最高意識，但是有一點要提醒的是，這次公投有兩個是能源問題，不管最後人民是有什麼樣的思維來做決定，但是有一點，幾乎可以確定的是，明年是一定缺電，大家要有心理準備。

郭台銘說，工業也會缺電，家庭也會缺電，既然大家都做了決定，大家對於將來缺電就不要埋怨，要對缺電做出應有的準備。

台大 缺電 通膨

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