竹科管理局：寶山二期擴建用地 同意價購面積已達8成

台積電2奈米製程廠將設於竹科寶山擴建二期計畫，竹科管理局針對今（18）日部分所有權人前往科管局抗議賤價徵收及強迫簽約情事，發布新聞稿指出，已舉辦六場與所有權人協議洽商會，目前收到同意價購面積占整體用地取得面積比例已達8成，並將於12月中下旬辦理簽約作業。

竹科管理局表示，竹科管理局辦理新竹科學園區（寶山用地）第二期擴建用地取得作業，為使區內土地及土地改良物所有權人充分瞭解協議價購作業程序、補償費及獎勵金等內容，於申請徵收前先行與所有權人協議購買，分別於今年8月28日與29日、9月4日與5日、12月4日與5日，多次與所有權人協議洽商。

科管局表示，目前已收到多數許多土地及地上物所有權人的同意書，同意價購面積占整體用地取得面積比例已達8成，並將於12月中下旬辦理簽約作業；於完成土地移轉、地上物點交，即可儘速撥付價款予所有權人。

針對部分所有權人今日前往科管局進行抗議賤價徵收及強迫簽約情事，科管局表示，這次寶山二期用地協議市價原委託二家估價師依規查估、簽證。因接獲民眾反映地價偏低，科管局體恤民情，另增加第三位估價師估價，三者採最高者作為協議市價基礎，地主普遍均已獲得地價調升。

若與科管局達成協議價購並簽約者，除另提供相關地價及地上物加成獎勵金外，後續新竹縣地價評議委員會評定徵收市價後，若徵收市價低於協議價格，科管局仍依簽約的協議價格發給；若徵收市價高於協議價格，亦會補發差額地價。據此鼓勵所有權人與科管局達成協議價購，並無賤價情形。

有民眾指稱保生宮未來遷建用地地價偏高，科管局表示，保生宮為遷建新廟所需自行洽地主購買，並非科管局辦理取得，又該土地係受民情風俗因素影響的特殊交易案例，故這次估價未採用該案例。

地上物查估作業則依新竹縣政府相關查估標準辦理，倘有人提出複估，科管局亦儘量從寬認定居住事實及建築物興建日期，替所有權人爭取最大的權益。

竹科管理局強調，此案屬國家重大建設計畫，地主同意協議價購比例已達8成，顯見多數所有權人對科管局查估基礎價格及加發獎勵金的誠意頗為認同。目前協議價購程序已近尾聲，所有權人如仍未能達成協議者，為利開發案之進行，將依土地徵收條例規定第11條辦理徵收。並呼籲，盼所有權人能循正常管道表達意見與科管局理性溝通，達到產業發展與所有權人權益雙贏的局面。