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台達電砸近25億元 收購美精密自動化公司100%股權

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
台達電子董事長海英俊。記者余承翰攝影／報系資料照
台達電子董事長海英俊。記者余承翰攝影／報系資料照

台達電（2308）今（18）日早上公告，收購全球電子組裝與精密自動化領導公司Universal Instruments 100%股權，金額為8,890萬美元、約新台幣24.75億元，該公司表示，此舉為強化行業方案布局，邁向智能製造。

台達電公告，經本公司及子公司Delta International Holding Limited B.V.(DIH)董事會通過後執行，將以每單位價格、約26.6萬美元，總金額8,890萬美元取得UI Acquisition Holding Co. 普通股，累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比率為100%，以取得全球電子業製造組裝及精密自動化設備之領導公司 Universal Instruments 在世界各國的公司及子公司。取得或處分之具體目的或用途為完善台達於工業自動化的布局。

Universal Instruments 是總部位於美國的百年企業。提供自動化精密加工方案，客戶涵蓋全球知名企業，領域廣泛、包含汽車、電腦、醫療、精密製造等行業。尤其專精於印刷電路板組裝高速貼片技術 (surface mount)、精密異型插件技術 (Odd-form insertion)等電子行業組裝解決方案。此次收購後，將能強化台達在電子組裝與精密工業的自動化方案佈局，同時整合雙方研發及銷售資源，加速台達在電子產業智能製造的全面化完整布局。

台達執行長鄭平表示，工業自動化市場龐大，電子製造行業向來是台達聚焦的重點。Universal Instruments在電子製造業建立了卓越的口碑與長期合作堅實的客戶基礎。其累積多年的核心技術與精密機械，結合台達現有的自動化設備能力，將能為電子組裝業的客戶提供產線的完整解決方案，提升產能的同時也管理產線的碳足跡。此外，Universal Instruments 開發標準設備機台的豐富經驗及多元的自動化技術，更能強化台達相關產品開發的流程與速度，穩固台達邁向新世代智能製造之路的腳步。

Universal Instruments位於紐約州康克林區，成立百年來一直堅持技術的研發創新。目前在自動化領域已有超過500個專利，為全球客戶提供近30,000套的設備系統。其自動化精密加工方案符合高端應用所需之高精高速搬運、組裝以及檢測等製程需求。此外，Universal Instruments發展建構先進製程實驗平台 (Advanced Process Lab, APL)，在產品開發過程包含雛型、製程開發、數據分析以及先進組裝等不同階段，提供客戶不同的協助。

台達電也表示，交易完成後，Universal Instruments 將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。

台達電 自動化設備

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