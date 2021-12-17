快訊

新北議長指侯友宜「公投四個都同意」 市府發聲明否認

中華電整合3大功能 5G交通應用獲獎

中央社 / 台北17日電

台灣物聯網協會今天舉辦2021全球物聯網與智慧服務大會，中華電信5G車路雲整合解決方案」將車聯網、智慧交控、科技執法與人工智慧（AI）應用於交通相關場域，獲得第3屆全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎。

中華電信透過新聞稿說明，此次獲獎的5G車路雲整合解決方案包括車聯網、智慧交控、科技執法與AI應用等3項主要功能。

在車聯網方面，提供商用車隊、機車車隊、物流業者、公車營運及新一代電動自駕車業者等車隊管理服務。

智慧交控部分，結合多元交通資訊蒐集與多元感測資訊融合，可即時依據交通流量，進行跨區域號誌協控，改善區域交通壅塞問題。

科技執法與AI應用面向，以中華電信自主研發影像辨識核心技術，在全台港區建置自動化門哨車道，協助港務單位進行貨櫃聯結車自動化管制作業。

中華電信表示，5G車路雲整合解決方案有利於中央及地方政府推動先進智慧交通服務，提供民眾便捷用路環境。未來將持續透過5G高頻寬、低延遲特色，打造智慧車路雲創新服務，協助改善交通壅塞情況，進而降低空氣污染、提升環境品質，打造更安全的智慧交通城市。

中華電信 5G 車聯網

延伸閱讀

中華電獲5G企業專網領導獎

中華電揪伴 攻東南亞智造

發展自駕車、5G！北科大團隊進駐桃園虎頭山創新園區

5G體驗報告／中華電 網速冠全台

相關新聞

不僅是經濟「護國神山」 路透：台積電能幫忙推動綠能轉型

路透熱點透視專欄作家Robyn Mak指出，台積電繼征服全球半導體市場後，又面臨一項新挑戰，就是推動台灣停滯不前的綠能轉...

產業前線／基辛格的泡泡秀，英特爾能再回到台積電的雷達上？

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）13日晚間旋風式訪台，他透過政府特案核准的經濟「泡泡」防疫模式，在台短暫停留不到兩天。基辛格這次來台的目的，及見到了誰，引發科技業揣測，留下很多問號。

威剛開發威速登金卡多 台灣首輛電動三輪車掛牌上路

威剛科技（3260）布局智慧綠能市場再傳捷報，威剛自主開發的電動三輪車：威速登金卡多今（17）日不但正式宣告進入量產，也...

宏碁智醫攜手台中榮總 提升諾魯共和國醫療量能

宏碁（2353）及宏碁智醫偕同晉弘科技今天宣布支持臺中榮總國際行動醫療團，捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫人工智慧診斷軟體V...

英特爾歐美新廠計畫傳延遲 專家：應與政府補助有關

英特爾在歐、美新晶圓廠建廠計畫延遲，台經院產經資料庫總監劉佩真認為應與政府補助有關。她表示，依製程技術及不與客戶競爭考量...

研調機構：2025年電動車碳化矽市場可達6.5億美元

電動車碳化矽（SiC）功率元件發展備受關注，研調機構DIGITIMESResearch預估，2025年碳化矽在電動車應用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。