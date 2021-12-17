廣達5G Open Lab將開幕 大搶企業專網商機

廣達（2382）5G開放實驗室（ Open Lab）將在2021年12月27日正式開幕，大搶5G企業專網市場，將先從日本與台灣市場展開，加上來自雲端資料中心的需求持續強勁，該公司預估，2022年伺服器業務持續以兩位數成長，下半年營運將優於上半年。

廣達的5G Open Lab以連接5G生態圈、加速5G應用開發、釋放5G最大價值為三大願景，將推動台灣5G發展，實現更快速、更開放、更創新的5G應用。

廣達是全球最大伺服器供應商之一，客戶涵蓋全球與北美四大雲端服務供應商（CSP）的資料中心客戶，包含谷歌、臉書、亞馬遜與微軟等。

廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令之前表示，2021年整體伺服器市場受到 IC 缺料影響出貨，預期缺料與訂單遞延出貨狀況將從2022年上半年逐步改善，2022下半年也可望再優於上半年，依客戶訂單來看，2022年營運可望保持雙位數成長。

除了來自資料中心的需求持續強勁，楊麒令指出，5G 企業專網市場的商機也將在2022年逐步發酵，並貢獻該公司營收，因為日本規畫在2022年 4 月發出企業專網商務執照，屆時雲達目前近 10 個正在進行 POC（概念驗證） 的客戶，產品可望正式量產出貨，台灣方面，也估首張 5G 企業專網證照將在2022年上半年釋照。

楊麒令表示，隨著日本、台灣正式釋出 5G 企業專網執照後，相關需求可望從2022年下半年逐步升溫，廣達將在2021年底前，正式對外開幕位在林口總部旁的 5G Open Lab，並展示5G在智慧工廠等領域的應用。

另外，廣達認為，2022 年推動成長的將是人工智慧（ AI ）伺服器，並預估 AI 伺服器於 2022 年出貨比重將會提升，廣達持續與處理器（CPU）、 顯示晶片（GPU） 大廠緊密合作，新產品推出時以廣達為優先合作對象。廣達伺服器將在既有客戶與新客人上，持續增加市占率。

IDC預估，白牌伺服器佔全球伺服器出貨量比重逐年增加，從 2018 年的 25%提升至 2021年第3季約 35%。由於美系雲端服務供應商有自己的設計 且議價能力高，直接跟 ODM 代工廠（例如廣達）合作客製化的產品趨勢不變，預估 2022 年底達 39%，持續推升白牌伺服器出貨量的市占率提升。