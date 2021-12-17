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全球第一！奇景車用IC市占率40% TDDI出貨領先同業

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電今（17）日宣布，第二代車用顯示觸控整合晶片（TDDI）HX83192 系列，已於2021第三季進入量產階段，並持續獲得美國、歐洲、中國大陸、日本、韓國等世界知名車廠、面板廠及Tier 1供應商的新車廣泛採用，預計於2022至2024年間陸續上市。2021 年第三季，奇景車用 TDDI 單季出貨量已超過百萬顆，大幅領先同業，預估2022年開始，車用 TDDI 採用量將倍數增長。

奇景為車用顯示器解決方案的領先創新者，迄今已累積超過 15 年車用驅動 IC 研發及量產經驗，傳統車用驅動 IC 市占率全球第一，已超過 40%。除了傳統車用驅動 IC外， 2019 年奇景更領先業界首家推出並量產車用 TDDI 解決方案。而最新問世的第二代車用 TDDI HX83192 系列產品，也在這快速成長的車用顯示器新戰場中被廣泛採用，進一步拉大領先同業差距。

奇景 HX83192 系列的車用 TDDI，針對未來汽車智慧型駕駛座艙電子化設計趨勢，協助資訊整合、娛樂互動等功能，並可支持時尚的大型曲面螢幕設計，HX83192 採用先進高壓製程設計製造，除了提供車用專屬內嵌式觸控（In-cell Touch）設計外，也提高晶片效能，並降低功耗。

業界領先的Tier 1 供應商德國大陸汽車集團（Continental Automotive GmbH）採購總監（Director Purchasing） Joachim Knerr 表示，「奇景光電與德國大陸集團在車用晶片已合作多年，包含傳統車用驅動 IC 到領先同業的車用TDDI 技術，奇景一直以高規格、可信賴的品質獲得客戶青睞，始終是我們值得信賴的夥伴。從需求面來看，我們預期，未來汽車中控台與後座的娛樂系統，需要更多的車用 TDDI 來輔佐新世代設計，我們非常期待與業界領導品牌奇景更密切的合作。」

奇景光電執行長吳炳昌表示，「目前全球車用市場仍面臨零件短缺以及港口堵塞的窘境，影響汽車製造及銷售速度。但展望未來，汽車內建的顯示器不僅數量增加，在顯示器尺寸和複雜度也日趨複雜，在車用產能嚴重短缺的今日，奇景積極聯手晶圓代工廠及客戶間的長期合作及簽署供貨合約，極力確保傳統面板驅動 IC 與 TDDI 產銷平衡，以此布局，公司對未來車用IC產品前景充滿信心。」

奇景 2021 年第三季整體車用驅動 IC 營收為 7,160 萬美元，較上一季增加 34.3%，較去年同期增加 150% 以上，占整體營收約 17%。奇景預估 2022 年整體車用驅動 IC 將成為奇景單一最大營收來源，而車用 TDDI 更將成為公司業務中最亮眼的長期成長動能之一。

顯示器 營收

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