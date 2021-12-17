外資投票顧問機構Glass Lewis發布報告支持馬堅勇團隊

光洋科（1785）經營權之爭逼近表決階段，國際外資投票顧問機構Glass Lewis近日發布報告支持馬堅勇經營團隊。外資期盼光洋科經營權爭議需落實股東行動主義，透過股臨會投票選出新經營團隊讓紛爭落幕。

Glass Lewis罕見針對獨立董事吳美慧24日所召集的臨時股東會，認為召集舉行「理由薄弱且企圖混淆投資人」。同時對於12月24日與12月27日舉行的兩場股臨會，都做出投票支持公司派馬堅勇團隊提名人選的建議，而對台鋼集團提名董事人選全部反對。預計外資也將在近日的電子投票中投票支持公司派。

另外，台積電日前發表中英文公開信支持馬堅勇領導的光洋科團隊，也對外資圈產生影響。

報告中指出，台積電少有以公開書信方式表達支持對象也透露不尋常訊息，顯示本次若台鋼在董事會中取得成功，將對光洋科以及半導體供應鏈產生額外風險。

光洋科目前外資持股比重約8%，雖非股權多數，但因光洋科經營權之爭罕見牽動半導體產業未來發展，國際投票顧問機構（Proxy Advisor）的報告也具有一定高度與影響力，外資法人大多會選用國際投票顧問機構的分析與投票建議。

Glass Lewis針對12月24日與12月27日兩場股臨會出具的報告書均提及，對於11月5日光洋科董事會市場派台鋼公司以巧取豪奪方式更換董事長，並自行發布重訊宣布王炯棻個人當選董事長，此舉對公司治理造成莫大傷害。

外資認為台鋼公司發動更換董事長的理由薄弱，台鋼對於光洋科在經營管理及公司治理方面的批評，並無提出具體證據；基於對公司良好治理的考量，「我們認為投資者沒有理由可以信任11月5日是投票有效的結論」。

針對獨立董事吳美慧於12月24日召開的股臨會，外資則認為，吳美慧另行召開不同的股臨會，在會議上討論相同的議題，對於投資人來說不僅造成混淆，且是不必要性的浪費行為。

光洋科接獲外資報告後表示，感謝外資對馬堅勇團隊過去努力的肯定，也讓持之以恆為光洋科默默努力的團隊員工們獲得鼓勵，證明董事會和經營團隊的經營策略與營運方針，受到國際權威機構肯定，持續走在對的方向。