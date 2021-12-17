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奇景2022年展望 衝車用TDDI倍數增長

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

在美掛牌的IC設計大廠奇景光電於17日宣布，其車用驅動與觸控整合晶片（TDDI）第3季的出貨量已超過百萬顆，領先同業，且估計明年該公司車用TDDI獲採用量將倍數增長。

奇景在傳統車用驅動IC的市占率為全球第一，至今已超過40%，另外，該公司於2019年推出車用TDDI解決方案。

奇景第3季車用驅動IC業績為7,160萬美元，季增幅度達34.3%，較去年同期更增加150%以上，占整體營收比重約17%。該公司預估，2022年車用驅動IC將成為其單一最大營收來源，車用TDDI更將成為其最亮眼的長期成長動能之一。

據了解，奇景為了盡力滿足客戶需求，已與晶圓代工廠簽訂合約，加強鞏固車用產品的代工產能。

奇景表示，其第二代TDDI HX83192系列，已於第3季進入量產階段，HX83192系列持續獲得美國、歐洲、中國、日本、韓國等地知名車廠、面板廠及一線供應商採用，預計於2022年至2024年間陸續上市。

晶圓代工廠 營收

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