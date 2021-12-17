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不僅是經濟「護國神山」 路透：台積電能幫忙推動綠能轉型

經濟日報 / 編譯／任中原
台積電繼征服全球半導體市場後，又面臨一項新挑戰，就是推動台灣停滯不前的綠能轉型。路透
台積電繼征服全球半導體市場後，又面臨一項新挑戰，就是推動台灣停滯不前的綠能轉型。路透

路透熱點透視專欄作家Robyn Mak指出，台積電繼征服全球半導體市場後，又面臨一項新挑戰，就是推動台灣停滯不前的綠能轉型。

Robyn Mak指出，官僚心態，加上手續繁瑣，一直在拖台灣再生能源轉型的後腿，但台積電對乾淨能源無窮無盡的胃納，將為台灣綠能發展提供一次迫切需要的衝刺機會。

台灣訂於18日對是否重啟「核四」，以及是否改變液化天然氣（LNG）接收站的設立位址舉行公投，凸顯台灣能源問題本身就有高度的政治爭議性。台灣當局已保證將逐步淘汰核電，希望於2025年時以天然氣電廠來滿足台灣半數的電力需求；但政府也承諾到2025年時，將使再生能源的供電比重從2020年時5.4%，提高到20%。

不過，Robyn Mak說，做計畫很容易，執行的進度卻離目標愈來愈遠。新冠肺炎疫情固然使風力及太陽能電力開發案遭到延滯，但審批程序耗時費事也是進展緩慢的元兇。例如，離岸風電開發業者至少必須拿到八個不同機關的同意書，以及環保機關的同意，才有權參與投標。進入第二輪後，還須詳細說明如何才能符合國內採購規定；基於台灣的風電產業還處於新興階段，因此往往還有繁雜的標準擋路。據估計，2021年未完成的風力與太陽能電力計畫總額達830億美元，高居亞洲第一。

Robyn Mak指出，台積電在台灣擁有獨特的地位，自不待言，且用電量更占台灣總用量的5%左右。2020年台積電用電量達169億度，增加18%。台積電希望本身能更加綠能化，蘋果公司等客戶及投資者都在推動此一方向。2020年台積電未能達減少用水目標，但再生能源電力占總用電量7%的目標則已達成。

台積電的目標是2030年時使用再生電力的比率提高到25%，20年後達到100%；為達到此一目標，台積電已與丹能公司簽定為期20年的電力採購協定。

Robyn Mak認為，以台積電的政治份量，有可能促使台灣採取更有利於再生電力發展的法規。台灣的綠能轉型於是乎賴。

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