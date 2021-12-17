陳俊聖：半導體缺貨觀察點在下季 未來產能增加2.25倍

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（17）日表示，零組件缺貨是否緩解觀察時間點在明年首季，隨著半導體新產能陸續開出，整體產能將增加2.25倍的量，很快可以滿足需求。

宏碁及旗下宏碁智醫偕同晉弘科技支持臺中榮總國際行動醫療團，捐贈筆記型電腦、宏碁智醫人工智慧診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed於諾魯當地使用，活動結束後陳俊聖接受媒體訪問，回應近期市場盛傳電子業重複下單問題恐在第3季出現砍單狀況。

陳俊聖表示，半導體廠商新增產能已於近期陸續量產，預計明年首季在生產良率提升下，整體產能可望增加2.25倍的量，很快就可以滿足需求。

陳俊聖指出， 半年前幾乎什麼零組件都缺，目前僅剩電源管理IC、聲音解碼IC、USB電力傳輸晶片等三顆IC晶片短缺，而這3個大概在明年首季就有解。話鋒一轉，他強調，海運塞港還是沒解，雖然半導體缺貨狀況會好一點，但還會有其他問題出現。

陳俊聖認為，包含海運塞港、通路庫存回補，因此雖然半導體缺貨問題觀察時間點在明年首季，但何時能真正紓解不知道，「因為過程中總有灰犀牛、黑天鵝出來。」

由於海運缺櫃塞港，導致宏碁先前有將近一季的訂單沒有辦法正常出貨，陳俊聖說，問題還是存在，但不要忘了「海上飄」的貨物，等到岸卸貨就會補上通路庫存。