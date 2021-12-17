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遊戲橘子發聲明 對人氣實況主丁特提出告訴

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商橘子（6180）今（17）日發布聲明，已對人氣直播主丁特提出民事訴訟，藉此捍衛公司名譽，以下為橘子聲明稿。

一、網路直播主「丁特」持續散布不實資訊詆毀本公司，雖本公司始終保持善意、開放的態度多次與其溝通、說明，但該直播主仍變本加厲繼續一意孤行，已嚴重危害本公司股東權益及商譽。

二、本公司向來恪守政府法規，亦遵守與合作廠商之合約規範。本案經多個公務機關調查、說明後，並未認定本公司有廣告不實之狀況。

三、「丁特」透過不實言論獲取可觀之流量與利益，從其自行之言論亦可證實。而網路產業瞬息萬變，經常創造出新型態之商業行為，「丁特」是擁有聲量的公眾人物，並藉直播及流量而獲利。因此，應要負起身為公眾人物在法律上應盡之查證義務，亦不應持續散播不實訊息。

綜上所述，本公司不得不於110年12月10日對被告「丁特」提起民事訴訟。

未來本公司將遵行司法程序與判斷，將不再主動發佈或回應本案之相關訊息。

民事訴訟 廣告不實 網路直播

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