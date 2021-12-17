宏碁智醫攜手台中榮總 提升諾魯共和國醫療量能

宏碁（2353）及宏碁智醫偕同晉弘科技今天宣布支持臺中榮總國際行動醫療團，捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫人工智慧診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed與晉弘科技horus Scope眼底鏡和五官鏡於諾魯當地使用，協助派駐諾魯共和國醫師診斷輔助工具，盼以智慧科技提升當地醫療量能，體現醫療無國界的精神。

諾魯駐臺大使凱法斯提到：「首先，我謹代表諾魯感謝宏碁集團及晉弘科技的捐贈，將醫療科技帶進諾魯，不僅能提升當地的醫療設備、啟用遠距醫療更能即時彙整專科醫師建議，使治療將更加便利；同時，也很感謝臺中榮總醫療團隊長達14年以來重視諾魯居民的健康，且協助海外就醫的醫療支援，讓諾魯病患能重獲健康。」

宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出：「宏碁應用資通訊專長，專注在人工智慧及大數據分析技術；旗下宏碁智醫設計及開發智慧醫療產品，已導入醫療照護場域。今天，宏碁集團更是發揮己力，協助中榮醫療團隊，將愛心送至邦交國諾魯，實現健康照護、盼提升醫療品質，增進當地居民健康。」

臺中榮總院長陳適安表示：「中榮執行諾魯醫療計畫已14年，感謝外交部及衛福部的長官，一直支持這個計畫，感謝諾魯政府跟大使館，提供非常多的協助。臺灣與諾魯一直維持友好的邦誼，每年中榮都會安排常駐醫師及行動醫療團前往諾魯支援，但疫情期間受到很大的影響，諾魯病人的治療時機不能等，所以今年臺灣與諾魯開啟邦交史上『首次』以直航醫療專機，將諾魯病人轉診至中榮治療，3個梯次共104位病人，目前已有53位病人完成治療返國，治療成效非常良好。

中榮致力發展智慧醫療、尖端醫療、精準醫療，現在我們也把這樣的進步帶到諾魯友邦，感謝宏碁公司陳董事長、宏碁智醫公司許總經理以及晉弘科技鄭董事長，慷慨捐贈本院遠距醫療設備，幫助我們把醫療及愛心，傳遞到世界的更多角落」