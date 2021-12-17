台灣大後山埤門市貼心服務銀髮長輩 獲選TCFA傑出店長

台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)於16日舉辦「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔頒獎典禮」，在這場被譽為「連鎖服務業奧斯卡獎」的選拔活動中，台灣大哥大（3045）共有8位同仁成為優良店長，其中台北市後山埤直營門市店長張南軒，日常工作中充分發揮服務熱忱，以創意協助長輩使用最新的數位產品與服務，從全國136位傑出店長候選人中脫穎而出，獲頒最高榮譽的傑出店長。

台灣大哥大總經理林之晨表示，門市是公司與客戶交流的第一線，門市人員的服務，直接影響到用戶對於公司與品牌的感受。今年受到疫情影響，門市工作量大增，同仁除了保護自身與客戶的健康，更要不斷透過創新思維，提供客製化的貼心服務。例如當客戶諮詢Disney++服務相關問題時，除了介紹各項夢幻資費方案，同仁也會主動推薦合適的片單，協助用戶體驗Disney+的精彩內容。林之晨總經理指出，除恭喜所有得獎的店長，更期盼每位同仁繼續秉持「五心級」服務的初衷，不斷為客戶帶來最優質的服務體驗。

服務於台北市後山埤直營門市的店長張南軒，疫情期間超前佈署，主動透過Line提供遠距服務，協助客戶解決疑難雜症，特別是針對銀髮族客戶，張南軒除了主動提供手機使用教學與資料轉移服務，並自製「數位小秘笈」，讓長輩回家後可以按圖索驥，了解手機的功能與操作。此外，張南軒更主動蒐集社群軟體使用的常見問題與線上疫苗預約等相關資訊，製作成大型看板，提供長輩查閱，多面向貼心服務廣獲好評。