市場看好年後被動元件需求漸復甦 國巨營運有望加溫

被動元件目前正處庫存調整期，市場法人認為，農曆年後市場需求將逐漸復甦，第2季可望重回成長軌道，因此，看好被動元件龍頭國巨（2327）明年營運展望有機會隨產業回升而重回成長趨勢。

產業進行庫存調整下，多數被動元件廠11月營收均較去年同期下滑，國巨11月營收88.63 億元，創下同期新高，月增3%、年增16%，營收表現相對較佳，市場法人預估，國巨第4季營收季成長將會落在10%至15%之間。

由於該公司目前高階產品比重已提升至75%，且以高階產品來看，第4季的稼動率仍維持在九成以上的高水準，雖然標準品的稼動率降溫，但市場法人估計，國巨第4季毛利率仍可望維持在39%左右的高檔水準，仍有利單季獲利表現。

此外，市場法人也指出，目前客戶端庫存仍健康，其中，經銷商庫存約為2至3個月，而EMS 庫存天數約為1至2個月，都仍處於正常水位，但客戶端考量大中華區手機、消費性電子產品終端需求放緩，再加上9月以來中國限電不確定性及長短料等因素，拉貨意願保守，目前看起來至農曆年前狀況應與第4季差異不大，但高階產品稼動率仍可望維持九成以上水準，而年後市場需求將回溫下，國巨營運也將向上推升。