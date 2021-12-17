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木星資產管理：2022年新興市場十分樂觀

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華。(木星資產管理公司/提供)
木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華。(木星資產管理公司/提供)

木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華(Oliver Lee) 說，2022年關鍵詞是「選擇性」，需要對一些所投資的主題、產業和各股具有選擇性。主要是大宗商品、拉美和全球新興市場都是如此。全球新興市場基金2022年有信心的主題是企業和消費者的數位化，拉丁美洲電子商務正以每年20%速度成長。投資人將繼續看到更多投資和雲端電子商務相關的題材，經濟會有很大的成長，不僅僅發生在2022年，還將會是一個長時間的成長。

印度股市2021年表現甚佳，股票數量增加20% 到 30%。在全球新興市場基金方面，印度擁有極佳的長期投資題材， 只是某些類股的估值有所過高。木星資產管理表示，目前印度IPO市場非常熱門，尤其是圍繞著以科技為導向的個股，這個市場需要消除一些泡沫，相對於其他新興市場才可能看起來更具吸引力。

李翰華表示，在其他新興市場中的大型市場，例如巴西，雖然因為疫情而飽受挑戰，巴西的總體收益成長30%，但由於政治動盪和貨幣不穩定，使得評等大幅下降，這個市場變得非常非常便宜，有些東西你可能不想持有，但別忽視它本身成長的機會。

李翰華表示，更看好陸股一點，因為已經呈現超賣情況了，拉丁美洲中的部分個股也是如此。整體而言，新興市場確實在相對於成熟市場的基礎會迎頭趕上，對2022年投資組合布局非常有信心，主要專注於個股。

李翰華說，目前存在一定程度的通膨，新興市場各國央行今年實際上一直在升息，拉丁美洲沒有表現的原因之一是通膨率相當高。當我們看到強勁的成長，強勁的通膨，但它們一直在降低貨幣利率，這是需要注意。就投資方式而言，希望確保公司擁有一定程度的定價權，可以在一定程度上將通膨轉嫁給消費者；從投資的角度來看，基金提供了一定程度的保護，免受超高通膨率的影響，這就是所謂護城河的一部分，尋找擁有具有這種定價能力的公司。這是一個非常強大的題材。

大宗商品公司很多都是價格接受者，這些公司沒有那麼有吸引力。但從投資的角度來看，雙頭壟斷且具有強勢品牌並可轉嫁價格上漲的消費品公司，會更具吸引力。

新興市場 通膨

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