台積電聯手索尼 能為日本「矽島」注入新的活力嗎？

長期以來，熊本縣以及位於日本西南部的九州島對一度強大的日本半導體産業至關重要，由於擁有衆多半導體製造工廠，也因此被稱為日本的「矽島」。台積電與索尼計劃斥資8000億日元的晶片工廠，正激起決策者和業界人士對於復興「矽島」的期望。

據日經新聞報導，自三菱電機1967年在熊本縣建立晶片工廠以來，九州一直是日本半導體産業的中心。後來被瑞薩電子收購的日本電氣公司也於1969年在此處建廠，後者曾是全球最大的晶片製造企業之一。

當地人希望能回到「矽島」時代。九州經濟産業局數據顯示，在所有涉及集成電路生産的日本企業中，約35%位於九州，去年該地區的集成電路産量佔全國總産量的43%。2016年熊本地震造成的供應中斷顯示出該島對晶片供應鏈的重要性。

但隨著日本晶片産業的衰落，那些曾為日本帶來煇煌的工廠已經從全球投資中心消失了。索尼的圖像傳感器就是一個例子，作為智慧手機和汽車攝影鏡頭的關鍵部件，它們在熊本縣和長崎縣最先進的工廠生産，但為電子設備提供大腦的邏輯晶片是在舊工廠生産的——日本晶片製造商已退出先進邏輯晶片的內部生産。

台積電與索尼合資的工廠將生産邏輯晶片，採用的生産工藝在22nm到28nm之間，將是日本目前最先進的邏輯晶片工藝。然而，對於台積電來說，該工藝已經有10年歷史了，這意味著這座日本工廠將無法生産用於最新智慧手機和服務器核心的強大晶片。

電動汽車是一條前途光明的道路。隨著各國承諾減少二氧化碳排放，電動汽車的需求必將上升。而22nm-28nm的晶片在汽車和工業設備中佔據了有利位置，且不需要高端智慧手機處理器所需要的昂貴的流程，能被廣泛用於電源管理、物聯網設備的通信和各種其他應用。

汽車工業在該地區的大量存在，可能有助於台積電和索尼抓住這種需求。九州還被稱為「汽車島」，因為它集中了向附近的日産、豐田等汽車企業提供零部件的工廠，同時也為整個東亞的電動汽車製造商提供了良好的條件。熊本周邊1500公裡範圍內都有核心電動汽車零部件生産企業，包括中國的甯德時代和韓國的LG化學。

九州距離中國北京和沿海地區很近，這些地區是全球最大電動汽車市場的主要人口中心。台積電和索尼的工廠將靠近熊本機場，附近的矢堂港今年在現有的到韓國釜山的航線上，又增加了一條到中國台灣的集裝箱航線。此外，在核電的支持下，島上的太陽能、地熱和其他可再生能源發電能力，可以吸引面臨碳中和壓力的製造商。

Itochu Research Institute高級分析師Sanshiro Fukao表示，在向電動汽車轉型的推動下，汽車和晶片行業更緊密地整合，「這將使得在日本生産晶片對台積電更有意義。」