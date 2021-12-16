台積電何軍：全球半導體需求迫切 增產兼顧環境是挑戰

台積電品質暨可靠性副總經理何軍今日晚間和SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸以「後摩爾時代保持競爭優勢的關鍵策略材料」為主題對談，何軍提到，全球目前可說對半導體是相當飢渴（hungry for more semiconductors) ，我們也和夥伴在全球拓展，但在增加產能規模之際該如何兼顧環境議題，這是台積電目前看到的一大挑戰。

他也說，擴產上也因此更需要諸多創新技術，其中之一正是回收再生，能確保產能提升。如同大家所知原物料價格上漲、供應短缺，另外如銅、稀有金屬以及水都有這類問題，所以再利用不僅是社會責任更是企業持續成長的關鍵。

面對曹世綸提問，何軍也舉例說，如IPA（異丙醇）很多廠都要用來清洗晶圓，許多廠都消耗很大量，廢棄物處理成為挑戰，台積電已和不少廠商合作回收自用，良率還相當高達80%，等於每100噸能回收80噸淨化再利用，剩下20噸轉做個人衛生產品應用，IPA也是許多歐美大廠民用衛生產品基礎，我們的夥伴也因此大賺還供不應求，這個例子告訴我們創新再利用技術的機會之窗觸手可及。