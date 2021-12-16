集邦：Q3全球前十大IC設計廠商營收達337億美元 年增45%

集微網消息，市調機構集邦諮詢（TrendForce）發佈的最新報告顯示，第三季全球前十大IC設計廠商總計營收達337億美元，年增45%。

從廠商排名上看，高通以77億美元的營收位居榜首，年增56%。集邦諮詢指出，該公司營收大幅增長的原因在於主要手機廠商對5G手機的龐大需求貢獻了高通處理器與RF射頻前端部門營收，與此同時，物聯網部門受惠於消費電子、邊緣網絡與工業領域的強勁需求，營收年增66%。

英偉達以66億美元的營收排名第二，年增55%，其依然受惠於遊戲顯卡與數據中心營收的帶動，兩大産品部門的營收年成長率分別為53%與48%。

排名第三的是博通，營收為54億美元，年增17%。集邦諮詢指出，博通的營收主力來自於網絡晶片、寬頻通訊晶片及儲存與橋接晶片業務，受到後疫情時代的混合工作制、企業加速往雲端推動，使其晶片需求提高。

台系廠商方面，全球前十大IC設計廠商中佔據了四席，分別是聯發科、聯詠、瑞昱和奇景光電。