微軟「魔鏡迷宮」觸控互動展 呈現Windows 11觸控體驗

微軟（Microsoft ）與時尚設計師Daniel Wong秋冬大秀結合，聯手打造「魔鏡迷宮」Windows 11觸控體驗展，結合童話神秘元素與全新Windows 11流暢觸控感受，引領觀展者在迷宮幻境當中探索內心，找到在工作和生活前進的方向。

台灣微軟消費通路事業處資深行銷協理白慧蘭表示，在童話中，壞皇后有一面令人稱羨的魔鏡，而現今的社會，每個人都能擁有魔鏡––就是手機和電腦，讓我們隨時隨地能得到任何問題的解答。這次策展的目的是結合時尚元素，讓消費者體驗可以觸控的Windows 11電腦，呈現各品牌觸控螢幕電腦的易用性與生活風格。

共同策展人Daniel Wong表示，我覺得時尚跟科技是概念非常相近的東西：每個人都有，但每個人都會發展出不同的風格。有些人重視外觀、有些人喜歡輕便、有些人追求機能，各式各樣的不同取向，都是為了讓我們可以更好地表達自我、達成目標。

台灣微軟並宣布即日起年終優惠活動開跑，消費者於任何通路購買Windows觸控筆電，登錄就抽Daniel Wong迪士尼公主系列限量禮盒；另有Momo購物網獨家好康，優惠期間至2022年2月6日截止。

「魔鏡迷宮」Windows 11觸控體驗展啟發於Daniel Wong與迪士尼聯名合作的秋冬大秀，大肆翻玩童話中反派女魔頭的故事。透過觀展安排，四個童話角色彷彿來到現代生活中，並藉由 Windows 11與Microsoft 365各種工具，賦予她們截然不同的人生故事。