台積電何軍：推進先進製程兼顧永續目標

台積電（2330）品質暨可靠性副總經理何軍今日晚間和SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸以「後摩爾時代保持競爭優勢的關鍵策略材料」為主題對談，何軍提到，台積電持續和夥伴密切合作，半導體是資本密集產業，永續也成為我們核心，雖先進製程演進、審慎摩爾定律也持續改變，從追求晶片密度到追求效能與系統整合，身為製造領先的廠商，台積電一路上和夥伴與不斷創新的材料廠合作，推進先進製程並兼顧永續目標。

SEMICON TAIWAN 2021活動期間將於12/17舉辦「策略材料高峰論壇」今日並提前直播暖身。

何軍也說，過去數年台積和SEMI夥伴合作相當成功一起開誠布公檢視與改善材料供應鏈良率並且回收再利用更提升良率，適用半導體產業所需，後來更打造先進分析實驗室來服務整個產業需求。

何軍也說，諺語所說，上帝關了一扇門也開了一扇窗，因此ESG開啟不少機會之窗，讓大家一起能投入未來競爭力發展的永續領域。

曹世綸也說，台灣資源有限水電等議題都是每個企業都要面對的，如何永續應用資源更顯重要，策略材料和永續發展對半導體產業已經是不做不行，今年產業遭遇的60年來嚴重缺水議題已對還沒準備好的企業造成壓力，台積電則是首創企業之先，將經濟、環境與社會三大面向，永續納入甚至大家都熟悉一滴水在台積電產線可用3.5次，來降低對環境的衝擊。