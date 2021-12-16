台積電優良供應商獎 長春、春源鋼鐵及互助營造出線
台積電（2330）今(16)日頒發 2021 年優良供應商獎項，包括長春石化、春源鋼鐵及互助營造等三家台廠獲獎。
今年共有13家廠商獲台積電優良供應商獎項。台積電表示，感謝全球供應商夥伴在新冠肺炎疫情持續嚴峻的挑戰下，協助台積公司順利進行擴廠計畫，建立全球據點，共同為半導體產業發展與卓越製造盡一份心力。
因應新冠肺炎疫情帶來的影響，台積電透過緊密的數位溝通，持續與半導體業界之設備、 原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統、環保及廢棄物處理等供應商密切合作，協同提升 尖端技術能力，克服技術與供應需求面臨的挑戰，並完成相關目標。
台積電身為全球的企業公民，亦肩負起應有的企業責任，除了是全球首家加入 RE100 的 半導體企業，亦主動響應淨零排放行動，宣布 2050 年淨零排放目標，並發布氣候相關財務 揭露(TCFD)報告書，希望擴大綠色影響力，帶動產業邁向低碳供應鏈。同時希望和供應 商夥伴攜手，以實際行動落實環境永續目標。
台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，2021 年全球供應鏈面臨各項挑戰，而台積公司在與供應商夥伴的合作下順利進行海內外擴廠計畫。未來，台積電將繼續攜手全球供應商夥伴共同成長，打造永續供應鏈。
台積電在此感謝所有供應商夥伴的持續支持，也特別表揚13家優良的設備、原物料以
及廠務供應商，感謝其對於台積公司之卓越貢獻暨合作。
2021 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下(按英文名稱字母排序):
⚫ 應用材料股份有限公司–卓越技術合作
⚫ 台灣先藝科技股份有限公司–卓越量產支援
⚫ 艾司摩爾股份有限公司–卓越技術合作
⚫ 佳能株式會社–卓越量產支援
⚫ 長春石油化學股份有限公司–卓越量產支援與綠色製造
⚫ 春源鋼鐵工業股份有限公司–卓越量產支援
⚫ 互助營造股份有限公司–卓越量產支援
⚫ 日商捷時雅股份有限公司–卓越技術合作
⚫ 科林研發股份有限公司–卓越量產支援
⚫ 默克先進科技材料股份有限公司–卓越技術合作
⚫ 信越化學工業株式會社–卓越量產支援
⚫ 勝高科技股份有限公司–卓越量產支援
⚫ 東京威力科創股份有限公司–卓越技術合作
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