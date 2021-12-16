黃崇仁駁斥半導體2023供過於求看法 分析師搞不清楚

全球半導體大缺貨，這也讓許多國家、半導體業者醞釀建廠，只不過，外資、研調機構紛紛示警2023年半導體產業恐出現「供過於求」景況；對此，力積電董事長黃崇仁直說「分析師根本搞不清楚」，他表達，「分析師過去只分析PC（桌上型電腦）、NB（筆記型電腦）、手機、伺服器，但現在冒出汽車、智慧城市等等，各種需求根本算不準。」

半導體產能不足，唯一的方式就是建置產能，但是，要建設一個半導體廠並不容易，除了要環評、也要考慮很多問題。

黃崇仁就說，蓋一個半導體廠要5-6年，「這不像做Server（伺服器）、PC、NB、手機，像郭台銘他們可以幾個月馬上把廠擴大，但半導體沒有辦法，半導體產業有多少Wafer（晶圓）就是多少Wafer，多了也沒有，產能問題不是一天兩天就能夠解決。」換句話說，現在產業所面臨的狀況，就是「需求成長速度超過建廠速度」。

黃崇仁舉了個例子，「一般成熟製程，比方說汽車用的，我們就從來沒有規劃過，我們也不知道會需要多少，就是它突然要的時候，我們就必須要把別的產能轉移給汽車電子，這樣就會產生不確定。」

市場上不少研究機構認為，在全球半導體業者積極擴充產能影響下，2023年起，半導體可能會發生「供過於求」的問題，黃崇仁指出，「聯電滿載、台積電滿載，我也滿載，怎麼會供過於求，這個約都簽好了，這個明確的，所以我覺得分析師根本搞不清楚每家公司。」

黃崇仁解讀，分析師可能認為PC、NB、手機最近都沒有成長，就覺得半導體建廠後可能會產生多餘產能，但智慧城市、電動車等新各式新應用浮現，「這些需求根本沒有辦法figure out（找出答案），各種需求算不準，你問我，我也算不出來，甚至有客戶來下單，我還奇怪怎麼會有這種生意。這是一個重大變化。」顯見各式新應用都會是促動半導體廠持續滿載的重要關鍵，2023年也不太可能發生供過於求的窘境。