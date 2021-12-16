聯發科蔡力行: 未來五年成長動力十足 明年產能已就緒

聯發科今年拿下全球手機晶片龍頭寶座、市值衝到610億美元新高，聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天再發豪語，強調聯發科的技術平台將成功支援包括手機、物聯網、汽車、智慧家庭，未來5年成長動力十足，尤其是在未來的元宇宙，聯發科也是關鍵技術提供者。

蔡力行並強調，聯發科這二年營運強勁成長，除反映技術能力受到客戶肯定外，在全球晶片供應吃緊下，獲得晶圓代工廠充分支持，也是業績能大幅成長的主要關鍵。他說：「再好的技術，若拿不到晶片，也只是空談。」他接著說，「聯發科明年所要的晶片產能，已大致就緒，這樣才能讓客戶安心去推動產品創新。」

不過蔡力行語鋒一轉，目前成熟製程的產能還是相當吃緊，也是聯發科面臨的主要挑戰。

蔡力行是在與年終與媒體分享聯發科今年成果及未來展望時，提出未來5年的規劃 。

蔡力行說，聯發科2021年營收將達到170億美元，是2019年2倍 ，2021營業利益則是2019年5倍，離200億美元的年營收目標應只是咫尺之遙。

他說，今年全球半導業產值年增率估達25%，為十年來首見高成長，聯發科營收年增率逾六成，仍高於產業成長率。預估明年球半導體產業年增率將回到個位數，但聯發科對未來5年仍信心十足，主因聯發科未來各產品線都會成長，且動力十足，預估每年都會有中高雙位數成長，仍優於全球產業平均。

他說今年四大產品為例，手機事業營收年增113%，占營收56%；物聯網、運算與特殊應用（ASIC）營收年增43%，營收比重22%；智慧家庭（主要是電視、機上盒及多媒體等）事業成長34%，占營收15%，電源IC成長39%，營收占比7%。

聯發科總經理陳冠州則補充說，聯發科業績展現強勁爆發力，關鍵在於聯發科投注在開發5G相關低耗能、低延遲等技術獲得重大突破，這也是聯發科在過去四、五年投注在5G相關技術開發近1,000億元，才有今日成果。

他強調，聯發科會持續秉持「成為市場不可或缺的提供者」的目標 ，持續精進晶片設計工藝，讓客戶做出更好的產品，同時也讓聯發科在各大領域繼續發光發熱。

聯發科今年在智慧手機、功能型手機、Arm架構Chromebook、安卓平板電腦、智慧音箱、WiFi晶片、智慧電及光碟機等七大領域的晶片市占都拿下全球第一。

蔡力行說，聯發科今年業績亮眼，但手機占比已降至56%，其他領域比重都在拉升，足以印證聯發科未來營收還會靠著各產品線都成長，締造新猷。未來聯發科一定還會不斷招募員工，每年也會加薪，但明年加薪幅度目前還未敲定。