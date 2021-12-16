遠傳搶宅娛樂商機 friDay影音2021收看人數增7成

新冠肺炎疫情帶動宅娛樂發酵，遠傳電信（4904）旗下遠傳friDay影音2021全年收看人口大幅成長7成，線上付費會員成長1.7倍。

近年韓國影視作品在全球帶起韓流風，更席捲遠傳friDay影音各大收視熱門榜，超高討論度韓劇《哲仁王后》勇奪全平台不分類收視總冠軍，月月獨家劇更助攻韓劇熱度年增逾1.5倍，整體戲劇收視人口更首度超越電影。

遠傳friDay影音表示，12月份起獨家內容也不斷，除好萊塢院線強檔《猛毒2：血蜘蛛》、《殺手保鑣2》登場，獨家韓劇《某一天》也熱烈上映，影迷不可錯過！

疫情帶動 OTT線上串流影音娛樂需求大增，付費意願也提升，遠傳friDay影音統計，全年收視總人口大增7成，線上付費會員也飆增1.7倍。

遠傳friDay影音觀察，居家防疫政策也改變觀影習慣，雖行動裝置仍是觀影主流，但平板裝置的使用人數較去年同期大幅成長1.6倍，大螢幕播放人數也成長1.3倍。

遠傳friDay影音也公布2021年度收視熱門榜，總收視排行榜前五名幾全被韓流影視包辦，收視冠軍由上映以來就熱論不墜的獨家韓劇《哲仁王后》奪得；其他二到四名依序為韓國熱門實綜《Running Man》、獨家韓劇《模範計程車》、獨家韓劇《女神降臨》。台灣原創自製實綜《極島冒險 溜浪玖壹壹》奪下第五，是唯一非韓國影視作品節目。