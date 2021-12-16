鴻海旗下FIT與Powermat Technologies 策略合作

先進無線電力科技的全球領導者 Powermat Technologies 今（16）日宣布一項重大投資，這筆投資是全球連接方案開發商鴻海（2317）旗下鴻騰精密（FIT）及 Powermat 創始股東 Hudson Sustainable Group 在 2500 萬美元 B 輪融資投入的部份資金。

Powermat 的創新無線電力科技是智慧型行動、自動機械人、工業無人機、醫療器械、電訊及物聯網 (IoT) 產業的關鍵推動力。目前由 FIT 和 Hudson 領導的 B 輪融資，將用於為該公司在大型客戶部門（包括汽車業、微行動業和自動機器人業）的成長和佔有率提供資金。與 FIT 進行策略合作也意味著 FIT 和 Powermat 將攜手進一步邁向提高公司收購無線電力新興市場的共同目標。

Powermat Technologies 執行 Elad Dubzinski 表示：「FIT 和 Hudson Sustainable Group 的這項投資將使 Powermat Technologies 得以運用對無線電力解決方案的巨大需求，以有效解決客戶未來的產品挑戰，並領導自動和物聯網領域的無線電源科技的進化週期。我們期待與 FIT 建立策略投資者與合作夥伴的關係，使兩家公司能夠鞏固市場領導優勢。」

FIT 董事長特助 Thomas Fann 表示：「無線電力是新行動生態系統的重要元素。這是 FIT 日益關注的業務領域。代工生產商（OEM）和科技公司正尋求可靠、高性能和具有成本效益的無線電力方案。Powermat 透過無與倫比的服務等級為 OEM 製造商提供無線科技解決方案，確保成功實施其參考設計和技術。我們把對於 Powermat 的投資視為互利合作的另一步，藉此協助 FIT 業務未來達成目標，並提高 Powermat 的革命性科技在全球最創新產業中的市占率。

執行長 Neil Auerbach 表示：「自 2012 年以來，我們一直與 Powermat Technologies 合作，在公司的進展及無線電力領域的領導優勢擁有堅定的信念。除了卓越的科技產品和在空間中的壽命外，Powermat 的管理團隊在引導公司走向對無線充電和電力解決方案有高度需求的新興高成長市場展現出卓越的熟練度。」

Powermat 是第一家將無線充電科技帶給消費者的公司，為各種磁感應（也稱為感應式充電）的產業和使用案例開發先進的 Qi 認證和專利無線電力科技解決方案。目前，該公司解決方案可見於全球逾 8 億支智慧型手機、 4000 萬種嵌入式配件及 800 萬部汽車，並與頂尖高科技和行動合作夥伴合作，包括 FIT、 Flex、General Motors、Harman International、 Kyocera 和 Samsung 。