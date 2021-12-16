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第四本隨興詩陽光積極 陳明璋分享感人人生故事

經濟日報 / 記者劉秀珍／即時報導
台北經營管理研究院院長陳明璋最近出版了第四本隨興散文詩《感人的人生故事》。陳明璋／提供
台北經營管理研究院院長陳明璋最近出版了第四本隨興散文詩《感人的人生故事》。陳明璋／提供

台北經營管理研究院院長陳明璋最近推出第四本隨興散文詩，從書名《感人的人生故事》，可以知道這次他想撇開人性中鬱悶的一面，從積極正向的角度，希望藉由不同類別的人生故事，在紛亂的時局中，注入一股溫暖安定的力量。

陳明璋做過經濟中小企業處處長、陸委會經濟處處長，學者出身的他在離開陸委會工作後，依然關心大陸台商的發展與兩岸經貿關係。即使今年一整年受到新冠疫情阻隔，經營管理研究院依然克服種種困難，完成今年度的大陸台商選拔，準備在明年1月舉辦頒獎儀式，表揚那些在大陸經營管理有成的台商。

陳明璋說，一年來，他日有所感、信手拈來的散文詩，從許多層面去談人性，選擇書寫的對象有文藝天才，也有小說中的主角，甚至連美國超級電商亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻—小說家瑪肯西‧史考特、名人和政治人物如德國前總理梅克爾、英國女王伊利莎白二世等都入列；還有知名導演與演員張艾嘉為了演出電影「紅色小提琴」，苦練小提琴三個月，竟觸動女兒開始學小提琴的內容。每段故事都反映了人生中的轉折，充滿了令人心動的時刻。

在詩文集的長篇序文中，陳明璋說，對陷入疫災、戰亂、生活困 頓、逆境人生的人來說，詩集期待以另一種思維，走出悲情，邁向歡愉的坦途。他說，短短三年，自己竟能出版四本隨興散文詩，且有欲罷不能之勢，養成每天動筆寫的習慣，或許可因此避免罹患失和失能，而且可以廣交天下朋友，何樂不為？全書搭配惠氏藥廠前亞洲地區總裁王文德的攝影作品，增色不少。

陳明璋仍關心大陸台商的近況，面臨大陸處罰在大陸賺錢、支持台獨的台商措施，陳明璋說，這是殺雞警猴的作法，如果這種氣氛持下去，台商很可能沒有再去大陸投資的意願；現在遠東企業集團已經表態，這段時間台商應該都會很低調。他認為，雖然兩岸各有立場，但生意歸生意，台商應該正派經營，大陸也應該為台商提供良好的投資環境。

台商 陸委會

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