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台積電頒今年優良供應商獎 13家廠商獲入選

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）今（16）日頒發 2021 年優良供應商獎項，感謝全球供應商夥伴在新冠肺炎疫情持續嚴峻的挑戰下，協助台積公司順利進行擴廠計畫，建立全球據點，共同為半導體產業發展與卓越製造盡一份心力，合計有13家廠商獲獎。

台積電表示，因應新冠肺炎疫情帶來的影響，台積公司透過緊密的數位溝通，持續與半導體業界之設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統、環保及廢棄物處理等供應商密切合作，協同提升尖端技術能力，克服技術與供應需求面臨的挑戰，並完成相關目標。

台積電指出，身為全球的企業公民，肩負應有的企業責任，除是全球首家加入 RE100 的半導體企業，也主動響應淨零排放行動，宣布 2050 年淨零排放目標，並發布氣候相關財務 揭露（TCFD）報告書，希望擴大綠色影響力，帶動產業邁向低碳供應鏈。同時希望和供應商夥伴攜手，以實際行動落實環境永續目標。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，「2021 年全球供應鏈面臨各項挑戰，台積公司在與供應商夥伴的合作下順利進行海內外擴廠計畫。未來，台積公司將繼續攜手全球供應商夥伴共同成長，打造永續供應鏈」。

台積電強調，在此感謝所有供應商夥伴的持續支持，也特別表揚13家優良的設備、原物料及廠務供應商，感謝其對於台積公司的卓越貢獻暨合作。

今年台積電優良供應商卓越表現獎得獎名單包括，應用材料股份公司–卓越技術合作、台灣先藝科技–卓越量產支援、艾司摩爾–卓越技術合作、佳能株式會社–卓越量產支援、長春石油–卓越量產支援與綠色製造、春源鋼鐵–卓越量產支援、 互助營造–卓越量產支援、 日商捷時雅公司–卓越技術合作、科林研發–卓越量產支援、默克先進科技–卓越技術合作、信越半導體–卓越量產支援、勝高科技–卓越量產支援、東京威力科創–卓越技術合作。

台積電 半導體 疫情

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