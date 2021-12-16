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橘子砸5億元 孵育台灣原創產業

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

橘子集團今（16）日正式發表全新「漫畫星」，加上5月上線的「文學星」，讓beanfun!成為台灣首個擁有網路小說與漫畫內容的平台APP。橘子集團承諾未來三年內將挹注5億原資金，用以孵育及培植台灣原創產業，第一步是攜手遊戲、出版、影視、音樂、Podcast 與 VTuber 六大內容產業，跨域推出七部原創作品。

同時橘子也預告2022年年底前，「漫畫星」與「文學星」將推出超過五十部原創作品、收錄數千部轉載授權作品，並結合橘子集團旗下電商、支付、遊戲等資源，成為最支持台灣原創者的平台。

橘子集團董事長劉柏園表示，鄰近國家已陸續有不同的漫畫或小說平台進入台灣，面對全球性的競爭，我們希望發展出台灣自己的平台，推廣台灣原創內容。期待未來三年內，漫畫星成為具有實力的挑戰者，與創作者們創造更大的成功、更多元的可能性。

全球 IP原創經濟發展蓬勃，加上近年各國際OTT平台皆積極發展在地內容，來自台灣的原創內容也有了更大舞台。橘子集團融合十幾年來累積的豐富內容開發經驗與娛樂資源，繼「文學星」後，發表「漫畫星」網路漫畫服務，提供beanfun!用戶更有趣多元的數位內容娛樂，期待利用現有平台流量優勢，讓好作品有機會被更多讀者看見。

隨著「漫畫星」與「文學星」服務上線，除了豐富橘子生態系的泛娛樂數位內容、擴大自身在內容產業的版圖，橘子集團更要以長期有力的資源挹注，成為創作者與作品的堅強後盾。未來三年內，已規劃新台幣五億元投入於原創故事開發、知名IP轉譯文本、自製遊戲、影視合作等相關業務，更積極與各領域的伙伴串連，期待一起推動台灣內容產業，創造良好循環。

「漫畫星」的編輯團隊及營運團隊在數位平台及漫畫出版領域擁有多年經驗，對漫畫、文學、IP產業整合、策略合作等均有深度涉獵。網羅來自出版、系統設計、廣告行銷、平臺開發等業界資深人才，讓原創漫畫的產製行銷各環節均能有效地進行孵育、發展，以紮實推動平台成長。

漫畫 新台幣 電商

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