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詹宏志自嘲識人不明 請網家員工吃狀元餅

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
網路家庭集團董事長詹宏志。報系資料照／記者余承翰攝影
網路家庭集團董事長詹宏志。報系資料照／記者余承翰攝影

網路家庭（8044）集團董事長詹宏志日前捲入家暴男林秉樞事件，被爆為他關說新聞，並流出截圖曾送林秉樞二崙佳美狀元餅，最後更導致他辭去總統府國策顧問職務。事隔10日，詹宏志今天請網路家庭員工一起分享狀元餅，他發小卡片說明，自嘲「我識人不明，捲進巨大的新聞風暴，可能也害得大家在工作上的努力都被模糊了，我真的覺得很抱歉。」但員工笑著問「老闆，為什麼我們沒有餅？」於是他決定今天請員工吃二崙佳美狀元餅，因為「江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃」。

詹宏志附上給員工的小卡片全文如下：

我識人不明（细節以後有機會再說吧），捲進巨大的新聞風暴，可能也害得大家在工作上的努力都被模糊了，我真的覺得很抱歉。正當我心情沮喪之際，在擁擠的電梯裡，有同事在背後向我喊：「老闆加油！」然後又有一個頑皮的聲音說：「老闆，為什麼我們沒有餅？」大家的溫情我很感激，但也提醒了我，對呀，我為什麼送餅给壞人，卻沒送餅给自己的同事呢？江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃呀。

二崙佳美在我們商店街開店已經十多年了，他們的狀元餅是我常常拿來送人的分享之物，我連出國都帶著它當伴手禮呢。狀元餅也有較小的個人獨享版本，但我總覺得古早的大餅型式比較好吃，我還是買來750公克的大餅，讓大家在辦公室裡分享。再次要向大家致歉，也謝謝大家這段時間給我的安慰與支持。

詹宏志 網路家庭

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