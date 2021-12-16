詹宏志自嘲識人不明 請網家員工吃狀元餅

網路家庭（8044）集團董事長詹宏志日前捲入家暴男林秉樞事件，被爆為他關說新聞，並流出截圖曾送林秉樞二崙佳美狀元餅，最後更導致他辭去總統府國策顧問職務。事隔10日，詹宏志今天請網路家庭員工一起分享狀元餅，他發小卡片說明，自嘲「我識人不明，捲進巨大的新聞風暴，可能也害得大家在工作上的努力都被模糊了，我真的覺得很抱歉。」但員工笑著問「老闆，為什麼我們沒有餅？」於是他決定今天請員工吃二崙佳美狀元餅，因為「江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃」。

詹宏志附上給員工的小卡片全文如下：

二崙佳美在我們商店街開店已經十多年了，他們的狀元餅是我常常拿來送人的分享之物，我連出國都帶著它當伴手禮呢。狀元餅也有較小的個人獨享版本，但我總覺得古早的大餅型式比較好吃，我還是買來750公克的大餅，讓大家在辦公室裡分享。再次要向大家致歉，也謝謝大家這段時間給我的安慰與支持。