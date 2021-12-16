遠傳friDay影音收視飆增 韓流席捲年度熱門榜

疫情帶動宅娛樂發酵，遠傳friDay影音2021全年收看人口大幅成長7成，線上付費會員成長1.7倍，繳出亮眼成績單！韓國影視作品在全球大放異彩，更席捲遠傳friDay影音各大收視熱門榜，超高討論度韓劇《哲仁王后》勇奪全平台不分類收視總冠軍，月月獨家劇更助攻韓劇熱度年增逾1.5倍，整體戲劇收視人口更首度超越電影。遠傳friDay影音12月份起獨家內容也不斷，除好萊塢院線強檔《猛毒2：血蜘蛛》、《殺手保鑣2》登場，獨家韓劇《某一天》也熱烈上映，影迷不可錯過！

疫情帶動 OTT線上串流影音娛樂需求大增，付費意願也提升，遠傳friDay影音不僅全年收視總人口大增7成，線上付費會員也飆增1.7倍，遠傳friDay影音觀察，居家防疫政策也改變觀影習慣，雖行動裝置仍是觀影主流，但平板裝置的使用人數較去年同期大幅成長1.6倍，大螢幕播放人數也成長1.3倍。

韓流獨秀 席捲年度排行榜

遠傳friDay影音也公布2021年度收視熱門榜，總收視排行榜前五名幾全被韓流影視包辦，收視冠軍由上映以來就熱論不墜的獨家韓劇《哲仁王后》奪得；其他二到四名依序為韓國熱門實綜《Running Man》、獨家韓劇《模範計程車》、獨家韓劇《女神降臨》。台灣原創自製實綜《極島冒險 溜浪玖壹壹》奪下第五，是唯一非韓國影視作品節目。

戲劇：月月獨家韓、日劇，助攻戲劇收視高峰，年成長翻倍

遠傳friDay影音2021年積極搶攻日、韓劇市場，每月推獨家戲劇，帶動戲劇收視人次大幅成長翻倍，首度超越電影收視人口，其中韓劇熱度超高，年度韓劇前10名收視人口，較去年成長逾1.55倍，話題火熱的《哲仁王后》不僅奪下韓劇收視冠軍，收視人口更創平台歷史新高，比去年冠軍《浪漫醫生金師傅2》還多上1.5倍；奪下韓劇收視榜第二名《模範計程車》，由熱門韓國漫畫改編、實力派演員李帝勳主演，講述痛快復仇、剷奸除惡的動作犯罪電視劇；第三名同是由熱門網漫改編的《女神降臨》，高顏值的主角群文佳煐、車銀優、黃寅燁，被網友狂讚選角高還原而大受歡迎。

台灣日劇迷也不少，月月推獨家、卡司堅強日劇加持下，今年遠傳friDay影音日劇收視也成長3成，其中「國民老婆」新垣結衣主演、星野源助演的爆紅日劇《月薪嬌妻特別篇》奪下年度日劇排行榜冠軍；其次則是松隆子主演，攜手金句劇作家坂元裕二的獨家日劇《大豆田永久子與三個前夫》；第三名是綾瀨遙主演、高橋一生助演，主打懸疑＋靈魂交換題材的《天國與地獄》。

電影：韓影一枝獨秀，獨霸冠亞軍

過去最受用戶喜愛的電影類，因新冠肺炎疫情打亂全球各大影業規劃，強勢好萊塢電影紛推遲上映，讓韓國影業趁機發光發亮，今年年度三大熱門電影中，前兩名都是韓國電影，第一名為李帝勳主演的《盜墓同盟》；其次為韓國兩大男神孔劉與补寶劍主演的《永生戰》；這兩年超夯動漫鬼滅之刃推出的電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》則佔第三名。

綜藝：實境綜藝秀成長黑馬，收視人次成長逾2.5倍

台灣觀眾對韓流喜愛熱度不減，遠傳friDay影音順勢引進更多韓國知名實境綜藝節目，包含韓國綜藝天王劉在錫的熱門節目《玩什麼好呢?》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《第六感2》，以及在網路討論度高的《尹STAY》、《機智山村生活》、《兩天一夜第四季》、《我獨自生活》等，加上12/11跨國獨家直播韓國音樂界最大盛事《2021 MAMA》，帶動當日新註冊會員數成長3.3倍，並創下平台百萬收視流量紀錄，帶動全年綜藝類收視人口成長逾2.5倍。

年度綜藝排行榜第一名則由韓國長青綜藝節目《Running Man》拿下，堪稱收視保證！其次為獨家的台灣自製原創實綜《極島冒險 溜浪玖壹壹》，由平民天團玖壹壹擔綱演出，首播期間收視還曾一度打敗《Running Man》，而其第二季也仍現正熱播中；第三名則為為韓國知名羅PD所製作的綜藝節目《尹STAY》以經營homestay民宿向外國人推廣韓國文化。

動漫類：收視成長6成，《PUI PUI天竺鼠車車》年度動漫收視第一名

動漫類影片在今年也成長逾6成，年度動漫排行榜第一名由今年最夯的《PUI PUI天竺鼠車車》拿下，每一集僅短短一分鐘，但有著可愛外型的天竺鼠車車，普推出就造成轟動，並打破年齡藩籬，形成大人、小朋友圈的熱門討論作品；第二名為熱潮延燒不斷的的漫改作品《咒術迴戰》、第三名則是漫畫與動畫都很暢銷的經典作品《進擊的巨人Final Season》。

遠傳friDay影音也準備好以上年度排行娛樂大勢、2021 MAMA典禮，讓觀眾可以一次追足這些年度大戲! 即日起至2022/01/02，新用戶只要於官網首次訂購【影劇暢看-自動續租$199方案】，買就送全家中杯熱美式咖啡乙杯

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12月好萊塢強片、獨家戲劇不間斷

遠傳friDay影音後續強片與獨家戲劇也不間斷，尤其沉寂大半年的好萊塢電影，12月起強勢接棒上場，一連推出多部院線強檔續集大作，包含《猛毒2：血蜘蛛》湯姆哈迪主演《猛毒》續集，猛毒最強對手「血蜘蛛」暴虐登場！還有億萬票房《殺手保鑣》系列續集《殺手保鑣2》，萊恩雷諾斯、山繆傑克森主演，續集加入首集的嗆辣老婆「索妮亞」，三人合體的嘴賤攻防。不能錯過的還有夢工廠影業的《寶貝老闆：家大業大》也緊接推出，有全新接班女強人「蒂娜寶寶」登場。其他還有《脫稿玩家》、《叢林奇航》等強檔電影。

強檔戲劇部分，12月份新跟播韓劇《我的魯蛇舅舅》由「最強綠葉」吳正世首次擔任男主角，講述被朋友背叛、被愛人拋棄的無業遊民音樂家王俊赫突然需照顧有焦慮症和強迫症的外甥，發生一系列有趣的「育兒」故事。還有《衣袖紅鑲邊》，雖標榜宮廷虐戀故事，卻是部喜劇開場的霸道世孫戀上小宮女劇情，開播以來收視火熱，堪稱近期戲劇大黑馬！另一獨家韓劇《某一天》則有A級卡司車勝元、金秀賢等，金秀賢更在戲中有19禁大尺度演出，兩大男神細膩演技攜手挑戰司法制度，非看不可！1月份則有獨家韓劇《Ghost Doctor》，由Rain 、金汎雙帥作為顏值擔當，講述生活背景、個性、脾氣截然不同的兩位醫生，因意外導致彼此的靈魂與身體結合在一起，且死去後成為幽靈醫生，無法離開醫院和患者的奇幻醫療劇。