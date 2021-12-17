大廠170億投高雄 南部半導體廊道成型

科技大廠接連加入，南部科技 S 廊道正式成型！繼台積電、美商英特格後，半導體材料大廠德商默克也宣布進駐高雄，未來 5 至 7 年間將對台灣半導體產業投資 170 億台幣。高雄市長陳其邁說，供應鏈短鏈的形成將增加穩定性與安全性。科技部部長吳政忠則指出，台灣有製程、默克有材料，將創下雙贏局面。

默克 170 億投資高雄

吳政忠解釋，德國默克具有優秀的特用化學材料技術，投入電子材料後，將成為台灣半導體產業「非常重要的好幫手」，且在薄膜堆積的工序中，在半導體製程中所需的清洗液與氣體方面，也具有全世界非常傑出的技術。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行凱・貝克曼說，本次對台投資將創造總計 400 個包含研發、工程、生產與行政的工作機會，是默克「向上積極成長計畫」的重要一環，希望透過對 AI、5G 等科技市場動能帶動成長，未來 5 至 7 年間預計將在台灣投資 5 億歐元（約 170 億新台幣），將成為默克在台的最大投資案，同時並透過材料產線本土化、解決供應鏈問題。

南方半導體聚落成形

吳政忠也提到，日前才有英特格進駐南科高雄園區，本次又有德國默克加入，讓台灣的南部科技 S 廊道逐步成形，未來會以半導體為核心技術、往其他科技領域發展。吳政忠也看好默克傑出的半導體材料堆積技術認為，默克的進駐搭配台灣先進的半導體製程技術，將創下台灣、德國半導體合作的「雙贏」局面。

陳其邁則笑稱，本次高雄獲得投資是「搶親成功」，他參與記者會是為了「迎親」。他指出，在科技部與經濟部支持下，高雄希望把半導體生態系產業聚落建設完整，現在從半導體材料到晶圓製造、封裝、測試，「全球最強的廠商都在南台灣」，將能透過供應鏈短鏈確保供應的穩定性與安全性。

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