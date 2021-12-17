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指揮中心選擇性公布疫情 塑造一切都很好假象

科技大頭聯合反恐 外界擔心過度審查

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

科技大頭集體反恐，18 家重要公司加入「全球互聯網反恐論壇」！為因應後疫情時代的數位需求，各大科技公司加入反恐論壇、共享資訊，藉此提升用戶安全，會議軟體公司 Zoom 也在一連串網路攻擊事件後宣布加入，但倡議者擔憂，該組織可能會對內容過度審查，希望提高其運作的透明度。

難得聯合反恐

全球互聯網反恐論壇（GIFCT）是 Facebook、微軟、Twitter 和 Alphabet、Goole 母公司的 YouTube 等發起的獨立組織，以打擊網路恐怖主義、暴力極端主義為核心目的，成員公司會通過共享信息，共同避免不當的激進言論在網路上傳播。

然而，路透社也指出，GIFCT 目前面臨人權和數位權利倡議者的質疑，相關人士擔憂該組織會導致資訊被過度審查，希望 GIFCT 能夠提高透明度。

目前會員企業已達 18 家，Zoom 也在近日宣佈加入此組織，其他成員包括同樣隸屬於 Meta 的 Instagram；WhatsApp、Pinterest、Amazon.com；聊天平台 Discord 、文件共享服務平台 Dropbox 等。

Zoom 成眾矢之的

此外，路透社提到，Zoom 因為新肺炎疫情間的遠距辦公等需求而崛起、使用量與用戶暴增，但也在近幾個月因為沒能監管其平台上的內容和濫用行為，如日前引發各界譁然的「Zoom轟炸」因安全性不足而導致外人惡意入侵視訊會議等事件，導致 Zoom 成為眾矢之的。

雖衛報指出，Zoom 在事件爆發後透過更新加強加密與隱私限制，避免類似事件發生，但其成長速度因為各方對於網路安全的疑慮而有所放緩。

因此，Zoom 在宣佈加入後，其副總法律顧問透過聲明指出，保護用戶，使其免於任何線上的恐怖威脅是公司的責任，透過與整個行業的其他領導者合作、分享關鍵知識和推進研究，Zoom 希望讓數位世界更安全。

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Zoom 反恐 疫情

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