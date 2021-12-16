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Q3全球前十大IC設計聯發科第四名 共計四台廠入列

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科。（本報系資料庫）
聯發科。（本報系資料庫）

根據TrendForce表示，2021年第3季半導體市場熱絡，全球前十大IC設計業者總計營收達337億美元，年增45%。其中，除了聯發科（MediaTek）（2454）、聯詠（Novatek）（3034）、瑞昱（Realtek）（2379）原本就列居排行榜中，奇景（Himax）搶進第十名，共計有四台廠入列，聯發科位居第四大。

高通（Qualcomm）在主要手機大廠持續對於5G手機的龐大需求帶動下，處理器與RF射頻前端部門營收再度成長；物聯網部門則受惠於消費電子、邊緣網路與工業領域的強勁需求，部門營收年增66%，成長幅度最高，帶動第3季總營收攀升至77億美元，年增56%，位居全球第一。

排名第二的輝達（NVIDIA）依然受惠於遊戲顯卡與資料中心營收的帶動，兩大產品部門的營收年成長率分別為53%與48%；另外專業設計視覺化解決方案雖僅占總營收8%，然由於挖礦需求仍旺盛，隨著客戶積極部署RTX系列之高性能顯卡，使其產品部門營收年增148%，整體推升其營收達66億美元，年增55%。

列居第三名的博通（Broadcom），營收主力來自於網路晶片、寬頻通訊晶片及儲存與橋接晶片業務，受到後疫情時代的混合工作制、企業加速往雲端推動，使其晶片需求提高，帶動營收成長至54億美元，年成長17%。

超微（AMD）則是在遊戲、資料中心、伺服器領域的Ryzen、Radeon、EPYC系列產品出貨表現良好，推動總體營收至43億美元，年增率高達54%，位居第五名。

台系業者部分，聯發科持續擴展5G全球布局，受惠於產品組合優化、產品線規格提升、銷量增加、漲價效益等因素，手機產品線營收年增達72%，其它產品線的營收年成長率也皆達雙位數，總計第3季營收47億美元，年增43%，位居全球第四。

聯詠則持續深耕於系統單晶片與面板驅動晶片兩大產品線，其OLED面板驅動晶片出貨比例提升，並且產品ASP提升與出貨暢旺，第3季營收達14億美元，年增84%。

第3季瑞昱由於網通晶片漲價效應，營收反超賽靈思（Xilinx），排名晉升至全球第八名；奇景也因大尺寸驅動晶片在電視、監視器及筆記型電腦三個主要產品線均顯著成長，大尺寸驅動晶片營收年增111%，帶動總營收超過4億美元大關，年增75%，擠入第十名。

整體而言，第3季各大IC設計業者營收普遍創下新高，前七名業者排序與第2季相同，第八名至第十名再度出現變動。展望第4季，TrendForce認為，台廠普遍保守以對，除因為進入電子產業傳統淡季外，加上消費性應用的需求放緩，並且客戶端長短料使之拉貨力道降低，營收要再度成長將備受考驗；國際大廠除了消費性電子應用產品，聚焦於伺服器、資料中心的產品系列發展正向，營收有望維持成長態勢。

營收 晶片

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