元太攜手伊藤忠商事 耕耘電子紙生態圈

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（16）宣布，日本綜合貿易公司伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）加入電子紙生態圈。E Ink攜手伊藤忠商事將於日本及全球市場擴大電子紙應用領域。

元太科技的電子紙技術具備超低耗電、持續顯示不耗電的節電特性，有助於全球各個城市在落實智慧城市願景下，達成環境永續的碳中和目標。伊藤忠商事遵循聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）制定的企業經營策略，與電子紙的節電與環境友善特性相互契合，促成本次合作。

E Ink元太科技日本分公司總經理住田直樹（Naoki Sumita）表示：「我們很高興能與伊藤忠商事合作，此次合作將於日本與全球拓展推廣採用E Ink電子紙的產品。我們也樂見E Ink電子紙技術能嘉惠辦公室、學校、以及未來更多的新應用領域。」

伊藤忠商事情報和通信部門長梶原浩（Hiroshi Kajiwara）表示：「未來幾年電子紙市場將持續成長，我們期盼未來在商店和日常生活中均可看到電子紙應用。」

伊藤忠商事首個電子紙專案為推出自有品牌的電子紙筆記本（eNote）。此電子紙筆記本專案，由元太科技、伊藤忠商事與元力電紙平臺 （Linfiny）*共同合作，元太科技提供電子紙顯示技術，Linfiny公司則提供其用於電子紙筆記本硬體與設計的專業解決方案，伊藤忠商事則運用其全球銷售網路進行銷售。

採用電子紙顯示技術的電子紙筆記本提供使用者可媲美紙張書寫的體驗，且輕薄又便於攜帶。不僅如此，反射式的電子紙顯示原理與紙張相同，在長時間的使用下，不會讓使用者的雙眼感到疲勞。今年十一月，元太科技獲得德國萊因TÜV頒發的「類紙顯示認證」（Paper-Like Certification），證明電子紙具有與紙張高度相似的閱讀和視覺舒適性。

E Ink電子紙技術於顯示器產業中獨具特色，因電子紙的顯示畫面僅在更換顯示畫面時才耗電，畫面持續顯示時則不耗電。相較於使用液晶顯示器的平板電腦的電池續航力以小時為單位，電子紙筆記本的電池續航力則以周為單位。此產品應用可讓商務與教育場域的使用者數位化手寫文件，並結合雲端系統管理文件，並為商務與教育市場帶來新契機。電子紙技術不僅讓使用者實踐省電行動，也減少在辦公室和學校等場域使用者於筆記及列印的紙張使用數量，助力加速達成使用環境的淨零碳排（Net Zero Carbon Emission）目標。