台大教授陳博志：台灣將迎來創新叢生向前進擊的好機會

台大經濟系名譽教授陳博志今（16）日表示，台灣在未來幾年發展創新的機會可能比以往增加許多，明年是向前進擊的好機會，若人民與政府能掌握正確的創新方向，將可帶動經濟成長和發展。

陳博志並表示，台灣站在一個非常好的地位，許多新技術的應用多半要透過ICT產品的協助，而台灣作為ICT產業的重要國家，不少台灣企業和海外台商都有結合新技術和既有能力創新的潛力。就像鴻海投資的生技新創公司「富佳生技」發表俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統，這就是台灣的潛力。

經濟日報今日舉辦「經濟投資展望論壇－解碼2022」，陳博志以「期待創新叢生的時期」為題，發表專題演說。本論壇由中國信託、富蘭克林華美投信協辦。他表示，雖然疫情造成經濟和社會的停頓，但這些在疫情間產生的新點子或累積的創意，將使未來的創新活動增加，「也會有報復性的創新出來」。

陳博志指出，這幾年有許多新名詞，而這些新名詞代表的是新技術、新產品，現在看起來比較接近可以真正運用，這些都將帶來比較多創新的機會。

陳博志並提到，這幾年台灣很大的改變是台商回流，但台商回流不只是資金、人才的回流，更重要的是大家心態的回流，大家逐漸不是到國外去利用低成本，而是回到台灣做自己的努力，這些改變也將讓台灣重視創新的必要性大幅提高。