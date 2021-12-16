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台積電推出5奈米最新增強版N4X製程 2023上半年試產

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）今(16)日宣布，針對高效能運算產品工作負載的高度要 求量身打造推出 N4X 製程技術。台積電指出，N4X 為台積公司第一個以高效能運算為主的製程技術， 代表 5 奈米家族所具備的至高效能與最大時脈頻率，X 系列代表台積公司特別為高效能運 算產品開發的技術。台積公司預估 N4X 將於 2023 年上半年進入試產。

藉助5奈米量產的經驗，台積電指出，進一步強化技術，並搭配適合高效能運算產品之功能， 打造出 N4X 製程技術。這些功能包括經過優化支援高驅動電流及最大頻率之元件設計及結構、支援高效能設計之後段金屬製程優化、在極限效能負載下支援強大功率傳送之超高密度金屬電容 (metal-insulator-metal capacitors)。

台積電指出，上述高效能運算功能使 N4X 的效能較 N5 提升達 15%，或相較於速度更快的 N4P，在 1.2 伏的狀況下，N4X 效能提升達 4%。N4X 驅動電壓能夠達到超過 1.2 伏，並且提供額外的 效能。此外，客戶能夠利用 N5 製程的共同設計規則來加速其 N4X 產品的設計周期。

台積公司業務開發資深副總經理張曉強博士表示:「高效能運算是台積公司目前成長最快 的業務，我們很榮幸推出 X 系列極限效能半導體技術的 N4X 製程。隨著高效能運算領域 的需求持續攀升，台積公司不僅量身打造 X 系列半導體技術來釋放最大效能，並且結合了 我們的 3DFabricTM 先進封裝技術提供客戶最佳的高效能運算平台。」

台積公司高效能運算平台除了採用 N4X 技術提供經過效能優化的晶片之外，藉由完備的 3DFabricTM 先進封裝技術，以及透過與生態系統夥伴合作的台積公司開放創新平台所建立 的設計實現平台來提供最大的設計靈活性。

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