科技能量應用於救災現場 工研院發表公益科技成果

你看過能吸土石流的吸塵器嗎？或是聽過背著就能走的淨水器嗎？工研院日前舉辦「2021科技公益經驗分享交流研討會」，分享多項能解決急難救助問題的公益科技成果，並邀請慈濟基金會、玩具圖書館等單位，就「偏鄉科技、急難救助、循環再生、綠能科技、智慧照護」等公益科技議題互相探討，以科技的力量善盡企業社會責任。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，工研院長期重視環境保護永續及社會公益，十年來秉持「用科技做公益，讓臺灣更美麗」的理念，已累積逾80件科技應用服務、院內志工投入公益服務超過20,000人天，扮演公益平台的角色，連結政府機構、有志一同的企業夥伴、社福團隊，共同解決急難救助問題、協助偏鄉弱勢、促進社會環境保護，每年科技公益經驗分享交流研討會最重要的意義，就是能了解第一線使用者的實際需求與經驗分享，也能看到工研院同仁的科技研發成果，兩者結合蹦出新火花，藉此啟發更多科技公益好點子，讓科技公益的效益像漣漪般不斷向外擴散。

劉佳明舉例，像是臺灣因地形、地質關係，每逢颱風豪雨常發生土石流災害，當土石流侵入民宅時，由於民宅空間受限，一般救災機具無法進入清運土石，需要第一線救災志工一鏟鏟的清運，相當耗費體力，且土石乾掉後會太硬、更難剷除，志工更得與時間賽跑。在與慈濟第一線救災志工多次討論需求後，工研院開發造型像是吸塵器的「輕量化清土石流機」，體積小、可一人獨力操作，方便狹小地形救災使用，速度能比人工鏟土快5－6倍，提高清運效率，解決耗費體力問題，助災民早日恢復正常生活。另外，針對災區飲水、淨水問題，工研院也設計開發「可攜輕便形式UVC LED救災器」，方便志工帶往災區使用，讓災區第一時間就能有殺菌後的飲用水可使用。

科技也能為永續環境貢獻心力，面對淨零減碳，如何減廢、再生利用是重要課題，玩具圖書館秘書長余良玲分享，陪伴孩子成長的玩具，平均使用壽命僅六個月，據統計，九成玩具為塑料製成，其中八成最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為全球生態的大問題。為此，工研院與玩具圖書館協會、花東環保業者合作，規劃再生塑料在地處理方案，透過玩具圖書館協會作為源頭，提供不能再回收使用的廢棄玩具，經由活動將玩具拆解；不同塑料材質回收處理需要不同的方式，工研院以「材料特徵光譜分析技術」分析塑料的種類與材料特性，以利進一步的塑膠再生處理程序，提升塑料回收價值，將本來只能焚化處理的廢塑膠玩具，變成可再次加工利用的二次原料，為減少地球廢料。