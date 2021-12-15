快訊

內神通外鬼！五股ATM搶案偵破 19歲護鈔保全竟是內賊

8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象

印度批准百億美元半導體投資計畫 傳鴻海有興趣

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海。報系資料照
鴻海。報系資料照

印度科技部長今（15）日表示，印度政府已經批准百億美元（約新台幣2740億元）計畫，吸引半導體工廠與顯示器製造商到當地投資，以建設印度成為全球電子產品生產中心，其中鴻海（2317）有興趣在印度設立半導體製造廠。

針對上述報導，鴻海今晚表示，「沒有回應」。

路透社報導，政府消息人士表示，以色列的Tower Semiconductor、蘋果的合約製造商鴻海富士康，以及一家新加坡財團都表示，有興趣在印度設立半導體製造廠。

新德里還批准一項相關激勵計畫，鼓勵100家本地公司從事積體電路和晶片組的半導體設計。路透報導，印度最大的企業集團之一塔塔集團也涉足該業務，並正在與三個州進行談判，以投資高達3億美元（約新台幣82億元）建立半導體組裝和測試部門。

印度 半導體 新台幣 鴻海

延伸閱讀

新竹生活節「國際日」周末登場 推30異國攤、8組音樂團

羽球世錦賽／李哲輝楊博軒不敵印度組合 無緣16強

外資挺亞股 最愛印度、大陸

全球她最美！印度21歲佳麗榮獲今年環球小姐后冠

相關新聞

台積電主管匿名表態「擔心台灣電力」？公司回應了

公投將於12月18日舉行，近日路透社刊登報導提到一名台積電（2330）主管匿名表態擔心台灣在電力、土地乃至水的限制，對於...

就算窮死也不拿意圖分化我們的錢 3個大男孩如何熬過資金斷炊危機 打造出全球下載逾億次的App？

時間是2012年底，某個禮拜五深夜11點多，Gogolook（陌生來電辨識軟體Whoscall開發商）辦公室的電話，突然響起，當時正為資金斷炊、公司虧損逾千萬所苦的執行長郭建甫，順手接起電話，對方是有意投資Gogolook的創投業者，這次來電，就是希望Gogolook接受他們的資金。

從空氣分離出水 工研院台南六甲院區展出20項創新科技

工研院今天在台南六甲院區舉辦「預見大南方 掌握科技雙引擎」創新論壇暨成果展，展示超過20項亮點成果，包括以「火眼金睛」助...

影／英特爾CEO基辛格旋風式訪台 上午搭私人專機離台

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）結束台灣36小時旋風式訪問，15日上午10時45分搭乘私人專機離台。

台積電客戶營收佔比曝光 蘋果佔比近26%

集微網消息，據Digitimes報道，目前台積電十大客戶營收佔比已經被曝光，其中蘋果佔比達到25%以上，是當之無愧的第一大客戶。

彭双浪：優化政府資訊系統採購制度、修法避免過度限制

台北市電腦公會今（ 15 ）日舉行第16屆第3次會員代表大會，理事長彭双浪在致辭時，針對優化政府資訊系統採購制度、國安法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。