印度批准百億美元半導體投資計畫 傳鴻海有興趣
印度科技部長今（15）日表示，印度政府已經批准百億美元（約新台幣2740億元）計畫，吸引半導體工廠與顯示器製造商到當地投資，以建設印度成為全球電子產品生產中心，其中鴻海（2317）有興趣在印度設立半導體製造廠。
針對上述報導，鴻海今晚表示，「沒有回應」。
路透社報導，政府消息人士表示，以色列的Tower Semiconductor、蘋果的合約製造商鴻海富士康，以及一家新加坡財團都表示，有興趣在印度設立半導體製造廠。
新德里還批准一項相關激勵計畫，鼓勵100家本地公司從事積體電路和晶片組的半導體設計。路透報導，印度最大的企業集團之一塔塔集團也涉足該業務，並正在與三個州進行談判，以投資高達3億美元（約新台幣82億元）建立半導體組裝和測試部門。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言