印度批准百億美元半導體投資計畫 傳鴻海有興趣

印度科技部長今（15）日表示，印度政府已經批准百億美元（約新台幣2740億元）計畫，吸引半導體工廠與顯示器製造商到當地投資，以建設印度成為全球電子產品生產中心，其中鴻海（2317）有興趣在印度設立半導體製造廠。

針對上述報導，鴻海今晚表示，「沒有回應」。

路透社報導，政府消息人士表示，以色列的Tower Semiconductor、蘋果的合約製造商鴻海富士康，以及一家新加坡財團都表示，有興趣在印度設立半導體製造廠。

新德里還批准一項相關激勵計畫，鼓勵100家本地公司從事積體電路和晶片組的半導體設計。路透報導，印度最大的企業集團之一塔塔集團也涉足該業務，並正在與三個州進行談判，以投資高達3億美元（約新台幣82億元）建立半導體組裝和測試部門。