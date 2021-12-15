華碩：半導體缺料將改善 但明年全年仍無法完全紓解

PC品牌大廠華碩（2357）共同執行長胡書賓今（15）日指出，預期零組件缺貨狀況要到明年下半年才會明顯改善，但若從PC、智慧手機、電動車／自駕車等多種產業需求一起看的話，則2022整年還是無法完全紓解晶片缺貨情況。

胡書賓今日出席台北市電腦公會第16屆第3次會員大會，會後接受媒體訪問，針對近期美國市場銷售狀況、海運塞港問題以及零組件缺料一一做出回應。

華碩今年11月營收受惠顯卡、筆電等主要業務價量齊增下，帶動單月營收重新站上500億大關、達551.73億元，繳出雙成長佳績，月增22.6%、年增38.8%，改寫單月歷史次高紀錄。

胡書賓表示，11月業績確實有受到遞延出貨效應，且遞延狀況仍持續，目前客人較急的就會走空運，但因空運費用較高，不是所有的貨都能轉空運，目前預期海運塞港遞延至少會到明年首季，而運到美國的方式，還有更靈活的快船。

針對美國年底聖誕銷售旺季狀況，胡書賓表示，貨陸續有過去，但沒有達到公司預期的量，以美國來說還是不夠賣，每個品牌碰到的問題都一樣，主要還是受到海運塞港影響，即便是貨物從船卸下來之後，貨櫃碼頭司機也是缺的一蹋糊塗，儘管美國政府有推出一些相關措施因應，但只能舒緩一部分，不能全部解決，現在還是相當嚴重。

胡書賓補充，過去疫情很長一段時間，很多工人在家領救濟金，所以這牽涉到接下來看美國政府政策，但從很多消息來看，美國政府確實有意識到這個問題。

針對IC缺料部分，胡書賓表示，每家狀況都不太一樣，整體來看，料件要到明年下半年才會比較齊全。不過，若從半導體是要供應PC、智慧手機、電動車／自駕車等多種產業需求的話，明年晶片供應還是不夠，儘管缺料情況會越來越改善，但2022看來還是無法全部解決料件緊俏問題。

胡書賓指出，撇開CPU、GPU，台系IC廠供應約7-8成其他晶片，那美系廠商提供2-3成，但缺一顆料就做不出來。他透漏，「部分IC廠晶片交貨期52周是基本，甚至有1、2顆零件要到78周。」