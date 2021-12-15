快訊

內神通外鬼！五股ATM搶案偵破 19歲護鈔保全竟是內賊

台積電總裁魏哲家夫妻贈3子共600張股票 市值估逾3.6億元

華碩：半導體缺料將改善 但明年全年仍無法完全紓解

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）共同執行長胡書賓今（15）日指出，預期零組件缺貨狀況要到明年下半年才會明顯改善，但若從PC、智慧手機、電動車／自駕車等多種產業需求一起看的話，則2022整年還是無法完全紓解晶片缺貨情況。

胡書賓今日出席台北市電腦公會第16屆第3次會員大會，會後接受媒體訪問，針對近期美國市場銷售狀況、海運塞港問題以及零組件缺料一一做出回應。

華碩今年11月營收受惠顯卡、筆電等主要業務價量齊增下，帶動單月營收重新站上500億大關、達551.73億元，繳出雙成長佳績，月增22.6%、年增38.8%，改寫單月歷史次高紀錄。

胡書賓表示，11月業績確實有受到遞延出貨效應，且遞延狀況仍持續，目前客人較急的就會走空運，但因空運費用較高，不是所有的貨都能轉空運，目前預期海運塞港遞延至少會到明年首季，而運到美國的方式，還有更靈活的快船。

針對美國年底聖誕銷售旺季狀況，胡書賓表示，貨陸續有過去，但沒有達到公司預期的量，以美國來說還是不夠賣，每個品牌碰到的問題都一樣，主要還是受到海運塞港影響，即便是貨物從船卸下來之後，貨櫃碼頭司機也是缺的一蹋糊塗，儘管美國政府有推出一些相關措施因應，但只能舒緩一部分，不能全部解決，現在還是相當嚴重。

胡書賓補充，過去疫情很長一段時間，很多工人在家領救濟金，所以這牽涉到接下來看美國政府政策，但從很多消息來看，美國政府確實有意識到這個問題。

針對IC缺料部分，胡書賓表示，每家狀況都不太一樣，整體來看，料件要到明年下半年才會比較齊全。不過，若從半導體是要供應PC、智慧手機、電動車／自駕車等多種產業需求的話，明年晶片供應還是不夠，儘管缺料情況會越來越改善，但2022看來還是無法全部解決料件緊俏問題。

胡書賓指出，撇開CPU、GPU，台系IC廠供應約7-8成其他晶片，那美系廠商提供2-3成，但缺一顆料就做不出來。他透漏，「部分IC廠晶片交貨期52周是基本，甚至有1、2顆零件要到78周。」

晶片 智慧手機 營收 半導體 塞港 華碩

延伸閱讀

手機一周都不充電？三星和IBM發表新晶片技術的企圖心

台積電試產3奈米晶片 可能用於2023年iPhone和Mac

繼海運歐洲線合約價大漲後 法人看好明年美國線漲勢

虹堡 訂單看到明年6月

相關新聞

印度批准百億美元半導體投資計畫 傳鴻海有興趣

印度科技部長今（15）日表示，印度政府已經批准百億美元（約新台幣2740億元）計畫，吸引半導體工廠與顯示器製造商到當地投...

台積電主管匿名表態「擔心台灣電力」？公司回應了

公投將於12月18日舉行，近日路透社刊登報導提到一名台積電（2330）主管匿名表態擔心台灣在電力、土地乃至水的限制，對於...

就算窮死也不拿意圖分化我們的錢 3個大男孩如何熬過資金斷炊危機 打造出全球下載逾億次的App？

時間是2012年底，某個禮拜五深夜11點多，Gogolook（陌生來電辨識軟體Whoscall開發商）辦公室的電話，突然響起，當時正為資金斷炊、公司虧損逾千萬所苦的執行長郭建甫，順手接起電話，對方是有意投資Gogolook的創投業者，這次來電，就是希望Gogolook接受他們的資金。

從空氣分離出水 工研院台南六甲院區展出20項創新科技

工研院今天在台南六甲院區舉辦「預見大南方 掌握科技雙引擎」創新論壇暨成果展，展示超過20項亮點成果，包括以「火眼金睛」助...

影／英特爾CEO基辛格旋風式訪台 上午搭私人專機離台

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）結束台灣36小時旋風式訪問，15日上午10時45分搭乘私人專機離台。

台積電客戶營收佔比曝光 蘋果佔比近26%

集微網消息，據Digitimes報道，目前台積電十大客戶營收佔比已經被曝光，其中蘋果佔比達到25%以上，是當之無愧的第一大客戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。