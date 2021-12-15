台積電客戶營收佔比曝光 蘋果佔比近26%

集微網消息，據Digitimes報道，目前台積電十大客戶營收佔比已經被曝光，其中蘋果佔比達到25%以上，是當之無愧的第一大客戶。

具體排名中，蘋果、聯發科、AMD、高通和博通分列前五，即將與台積電達成代工合作的英特爾佔比僅為0.84%，但也進入了前十，而華為海思則由於制裁，已從榜單中消失。

Digitimes表示，對台積電而言，7奈米以下先進製程世代，用得起的客戶越來越少，大部分客戶都停畱在7奈米，5奈米以下大客戶只有蘋果、聯發科、高通、AMD、NVIDIA、賽靈思，以及跨界的谷歌和特斯拉等大廠。

至於目前還沒有量產的3奈米就更加少了，除了蘋果外，英特爾將是第二家採用3奈米製程的大客戶，且對於產能相當急迫，有了英特爾HPC大單，巨額投資成本回收加快，預期2023年英特爾大有機會躋身台積電前三大客戶，成為台積電獲利主力之一。