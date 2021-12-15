快訊

內神通外鬼！五股ATM搶案偵破 19歲護鈔保全竟是內賊

台積電總裁魏哲家夫妻贈3子共600張股票 市值估逾3.6億元

智邦千人研發團隊 投入800G、AI及量子新世代技術開發

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦近年積極投入創新技術研發及產能擴充，執行長馬思睿表示，智邦全球員工5,630人，其中研發團隊擁有超過千人，專利885件，更積極投入800G、人工智慧AI、量子等新世代技術開發，對內將擴充研發團隊，並與客戶共同投入開發。

馬思睿表示，智邦願景是創新IP網路架構的基礎建設提供者，大型資料中心、邊緣運算、5G等先進科技領導者，長期深化的合作夥伴關係，並以全球開放網路的領導者、滿足持續創新的新興需求、為所有利益相關人創造價值為重要使命。

馬思睿認為，智邦擁有研發核心競爭力，包含研發團隊人數超過1100人、專利數885件，在硬體與機構設計 （Hardware & Mechanical Design）、散熱分析（ Thermal Analysis）、電源訊號完整性（Power & Signal Integrity）、軟硬體產品測試認證 （Testing & Validation）具優勢。

同時，智邦也持續投入新技術研發，馬思睿表示，強化高成長區域市場與新世代乙太網路技術（如400G等）投資布局，並投資多項新世代技術：包含800G、人工智慧AI、量子等，對應擴充研發團隊，與客戶共同投入開發。

另一方面，智邦也積極規劃全球生產基地布局，馬思睿表示，除了台灣竹南跟中國大陸深圳以外，也投資新竹AI園區，在現有台灣生產基地可望擴增30%產能，更因應未來需求，規劃三年內可以在台灣跟中國大陸以外設立新生產基地，目前以東南亞為優先。

智邦 人工智慧 5G

延伸閱讀

智邦科技號召27家供應商夥伴 守護石虎田流域

默克投資台灣 同步助攻面板雙虎創新

鴻海研究院量子計算成果 獲頂級期刊PRX Quantum刊登

量子國家隊

相關新聞

印度批准百億美元半導體投資計畫 傳鴻海有興趣

印度科技部長今（15）日表示，印度政府已經批准百億美元（約新台幣2740億元）計畫，吸引半導體工廠與顯示器製造商到當地投...

台積電主管匿名表態「擔心台灣電力」？公司回應了

公投將於12月18日舉行，近日路透社刊登報導提到一名台積電（2330）主管匿名表態擔心台灣在電力、土地乃至水的限制，對於...

就算窮死也不拿意圖分化我們的錢 3個大男孩如何熬過資金斷炊危機 打造出全球下載逾億次的App？

時間是2012年底，某個禮拜五深夜11點多，Gogolook（陌生來電辨識軟體Whoscall開發商）辦公室的電話，突然響起，當時正為資金斷炊、公司虧損逾千萬所苦的執行長郭建甫，順手接起電話，對方是有意投資Gogolook的創投業者，這次來電，就是希望Gogolook接受他們的資金。

從空氣分離出水 工研院台南六甲院區展出20項創新科技

工研院今天在台南六甲院區舉辦「預見大南方 掌握科技雙引擎」創新論壇暨成果展，展示超過20項亮點成果，包括以「火眼金睛」助...

影／英特爾CEO基辛格旋風式訪台 上午搭私人專機離台

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）結束台灣36小時旋風式訪問，15日上午10時45分搭乘私人專機離台。

台積電客戶營收佔比曝光 蘋果佔比近26%

集微網消息，據Digitimes報道，目前台積電十大客戶營收佔比已經被曝光，其中蘋果佔比達到25%以上，是當之無愧的第一大客戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。