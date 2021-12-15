智邦千人研發團隊 投入800G、AI及量子新世代技術開發

網通大廠智邦近年積極投入創新技術研發及產能擴充，執行長馬思睿表示，智邦全球員工5,630人，其中研發團隊擁有超過千人，專利885件，更積極投入800G、人工智慧AI、量子等新世代技術開發，對內將擴充研發團隊，並與客戶共同投入開發。

馬思睿表示，智邦願景是創新IP網路架構的基礎建設提供者，大型資料中心、邊緣運算、5G等先進科技領導者，長期深化的合作夥伴關係，並以全球開放網路的領導者、滿足持續創新的新興需求、為所有利益相關人創造價值為重要使命。

馬思睿認為，智邦擁有研發核心競爭力，包含研發團隊人數超過1100人、專利數885件，在硬體與機構設計 （Hardware & Mechanical Design）、散熱分析（ Thermal Analysis）、電源訊號完整性（Power & Signal Integrity）、軟硬體產品測試認證 （Testing & Validation）具優勢。

同時，智邦也持續投入新技術研發，馬思睿表示，強化高成長區域市場與新世代乙太網路技術（如400G等）投資布局，並投資多項新世代技術：包含800G、人工智慧AI、量子等，對應擴充研發團隊，與客戶共同投入開發。

另一方面，智邦也積極規劃全球生產基地布局，馬思睿表示，除了台灣竹南跟中國大陸深圳以外，也投資新竹AI園區，在現有台灣生產基地可望擴增30%產能，更因應未來需求，規劃三年內可以在台灣跟中國大陸以外設立新生產基地，目前以東南亞為優先。