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彭双浪：優化政府資訊系統採購制度、修法避免過度限制

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台北電腦公會理事長彭双浪今日向政府應優化政府資訊系統採購制度、修法避免過度限制二項呼籲。圖／台北市電腦公會提供
台北電腦公會理事長彭双浪今日向政府應優化政府資訊系統採購制度、修法避免過度限制二項呼籲。圖／台北市電腦公會提供

台北市電腦公會今（ 15 ）日舉行第16屆第3次會員代表大會，理事長彭双浪在致辭時，針對優化政府資訊系統採購制度、國安法及兩岸條例修法二項會員關注議題，呼籲政府在預算編列法規應更健全合理、修法加嚴技術保護要避免過度限制。

彭双浪表示，優化政府資訊系統採購制度，推動政府資訊系統採購、保固維護和資安預算編列法規的更健全合理，是國內資服業者長年的關切。會員反映政府資訊設備維護費用6～12%不符成本，因此台北市電腦公會提出應該調為硬體15%、軟體25%的建議，也與主管採購機關溝通尚未獲得積極回應，還要持續努力。

至於國安法及兩岸條例的修法，由於新條文要強化對核心關鍵技術的營業秘密保護，對相關技術人員赴大陸要採審查許可，彭双浪也認為，政府本意雖佳，但因核心關鍵技術定義不明確及人員涉及範圍過大，已引發業界憂慮將影響業界申請政府科研計畫意願，反而不利國內發展前瞻技術和人才培育。他希望政府能就產業界的關切及建議再邀集相關院部會溝通，居中協助，做出最佳的修法。

今年台北市電腦公會展覽會議活動仍受疫情衝擊，但年初實體展示的「台北國際電玩展」、「智慧城市展」及10月的「未來科技館」，都已提供「現場展一周、網上SHOW一年」的服務。其他像6月的COMPUTEX 和年底資訊月及教育科技展轉為線上展示，搭配 BEST CHOICE 和資訊人才選拔等實體活動，維繫了台灣資訊界內外推廣的年度經典時刻。公會還把各個展會活動在Youtube或FB、IG開設專門頻道，來持續擴散活動影響力。

彭双浪說，當消費及傳播行為改變、供應鏈重組及低碳經濟來臨，只能以新思維、新做法來迎向新的世界。公會持續關注氣候變遷、電能智駕等新趨勢和議題，為呼應政府智慧台灣建設，公會更持續與政府溝通數位發展部籌設進展、優化政府資訊系統採購制度；並因應國內少子化及人才短缺，推動放寬外籍專業人才來台限制及推動雙語國家教育工作。

台北市電腦公會今年也協助發起台灣氣候聯盟，參加在倫敦舉辦的聯合國氣候變遷大會，倡議企業及供應鏈響應台灣2050淨零碳排的目標。

迎接汽車行業百年一見的電能智駕典範轉移，爭取台灣半導體及資通訊新一波商機，台北市電腦公會與台灣物聯網產業技術協會、車聯網協會，共同發起成立台灣先進車用技術發展協會，推動跨業合作及開發國際商機。

台北市電腦公會也代表台灣加入國際網路內容年齡分級聯盟IARC，與世界領導內容平台建立常設交流管道；並在國內推動線上遊戲轉蛋法，期望在網路倫理工作上盡一份心力。

彭双浪表示，或許病毒和過多的二氧化碳正取代不同立場的競爭者，成為人類未來最大的對手，但不管外在挑戰怎麼變，病毒或氣候怎麼難測，重視教育、鼓勵創新、加強研發，放眼國際，就是台灣各界努力的方向和始終需要溝通的議題。

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