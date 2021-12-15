彭双浪：優化政府資訊系統採購制度、修法避免過度限制

台北市電腦公會今（ 15 ）日舉行第16屆第3次會員代表大會，理事長彭双浪在致辭時，針對優化政府資訊系統採購制度、國安法及兩岸條例修法二項會員關注議題，呼籲政府在預算編列法規應更健全合理、修法加嚴技術保護要避免過度限制。

彭双浪表示，優化政府資訊系統採購制度，推動政府資訊系統採購、保固維護和資安預算編列法規的更健全合理，是國內資服業者長年的關切。會員反映政府資訊設備維護費用6～12%不符成本，因此台北市電腦公會提出應該調為硬體15%、軟體25%的建議，也與主管採購機關溝通尚未獲得積極回應，還要持續努力。

至於國安法及兩岸條例的修法，由於新條文要強化對核心關鍵技術的營業秘密保護，對相關技術人員赴大陸要採審查許可，彭双浪也認為，政府本意雖佳，但因核心關鍵技術定義不明確及人員涉及範圍過大，已引發業界憂慮將影響業界申請政府科研計畫意願，反而不利國內發展前瞻技術和人才培育。他希望政府能就產業界的關切及建議再邀集相關院部會溝通，居中協助，做出最佳的修法。

今年台北市電腦公會展覽會議活動仍受疫情衝擊，但年初實體展示的「台北國際電玩展」、「智慧城市展」及10月的「未來科技館」，都已提供「現場展一周、網上SHOW一年」的服務。其他像6月的COMPUTEX 和年底資訊月及教育科技展轉為線上展示，搭配 BEST CHOICE 和資訊人才選拔等實體活動，維繫了台灣資訊界內外推廣的年度經典時刻。公會還把各個展會活動在Youtube或FB、IG開設專門頻道，來持續擴散活動影響力。

彭双浪說，當消費及傳播行為改變、供應鏈重組及低碳經濟來臨，只能以新思維、新做法來迎向新的世界。公會持續關注氣候變遷、電能智駕等新趨勢和議題，為呼應政府智慧台灣建設，公會更持續與政府溝通數位發展部籌設進展、優化政府資訊系統採購制度；並因應國內少子化及人才短缺，推動放寬外籍專業人才來台限制及推動雙語國家教育工作。

台北市電腦公會今年也協助發起台灣氣候聯盟，參加在倫敦舉辦的聯合國氣候變遷大會，倡議企業及供應鏈響應台灣2050淨零碳排的目標。

迎接汽車行業百年一見的電能智駕典範轉移，爭取台灣半導體及資通訊新一波商機，台北市電腦公會與台灣物聯網產業技術協會、車聯網協會，共同發起成立台灣先進車用技術發展協會，推動跨業合作及開發國際商機。

台北市電腦公會也代表台灣加入國際網路內容年齡分級聯盟IARC，與世界領導內容平台建立常設交流管道；並在國內推動線上遊戲轉蛋法，期望在網路倫理工作上盡一份心力。

彭双浪表示，或許病毒和過多的二氧化碳正取代不同立場的競爭者，成為人類未來最大的對手，但不管外在挑戰怎麼變，病毒或氣候怎麼難測，重視教育、鼓勵創新、加強研發，放眼國際，就是台灣各界努力的方向和始終需要溝通的議題。