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法人看好全球電動車市場成長快 第三代半導體可望受惠

經濟日報 / 記者馬琬淳／台北即時報導
電動車、新能源、5G等應用帶動第三代半導體碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）發展，圖為電動車示意圖。路透
電動車、新能源、5G等應用帶動第三代半導體碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）發展，圖為電動車示意圖。路透

電動車、新能源、5G等應用帶動第三代半導體碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）發展。法人指出，SiC/GaN將是未來電動車之功率元件材料，電動車市場未來將快速成長，而使用在電動車內的功率半導體較使用在內燃車內的功率半導體價值提升330美金。同時GaN取代矽基半導體，有助降低二氧化碳排放量10%。看好漢磊（3707）、嘉晶（3016）、中美晶（5483），給予買進評等。

法人表示，全球SiC功率市場從2020年至2025年，每一年預估將以38%的速度成長，至2025年規模將達33.9 億美元，其中應用在新能源車61%、太陽能發電及儲能13%、充電樁9%。而GaN功率元件主要應用於消費性產品，預期2021年營收達8,300萬美元，年增73%，2025年市場規模將成長至8.5億美元，2020至2025年年複合成長率（CAGR）高達78%。

法人指出，SiC/GaN將是未來電動車之功率元件材料，由於第三代半導體適合用來製作高頻、高壓、高功率、抗輻射之產品，因此可用於車載充電器、快速充電樁和無線充電系統。不僅在電動車中的用量快速成長，同時使用在電動車內的功率半導體較使用在內燃車內的功率半導體價值提升330美金。

全球電動車銷售量今年前3季銷售達443萬台，年增138%。美、歐、陸三大經濟體的銷售量均翻倍成長，其中中國大陸年增187%最高，電動車銷售量達207萬台，滲透率達12.2%。法人預估，隨著全球許多國家提出2050年達到碳中和目標，2022年全球電動車銷售量可達900萬輛，2025年電動車銷售量可達1900萬輛。

在環境方面，GaN取代矽基半導體用於新能源電力系統如太陽能，可以提升效率，減少電源損耗，有助降低二氧化碳排放量10%。

除此之外，法人表示，SiC 成本將逐步下降。2020年底SiC與IGBT 的成本已低於1:4，考量到系統成本和效率等因素，SiC 已經具備一定競爭力。隨著SiC 元件生產成本降低，有助SiC未來在電動車、太陽能Inverter、消費性電子等市場應用之滲透率提高。

關於台灣第三代半導體廠商，法人看好漢磊2022第2季SiC、GaN每個月各再擴產1000片。且由於IDM廠擴大委外代工，使得MOSFET及二極體等功率元件代工需求強勁，產能供不應求，今年第2季起起陸續調漲部分產品，毛利率逐季走揚。給予買進評等，目標價170元。

法人也看好嘉晶，嘉晶是台灣唯一可同時量產GaN、SiC磊晶的公司，2021年營收比重近10%。GaN、SiC 稼動率9成以上，其中1個月生產GaN、SiC1000片，2022年將再每月擴產500至1000片，產能將於2022年第2季開出。 隨著快充、電動車、充電樁、綠能等應用需求強勁，加上公司Super Junction產品亦受惠於車用市場回溫，獲利大幅成長。給予買進評等，目標價170元。

另外，法人預估中美晶旗下的半導體子公司環球晶將貢獻中美晶EPS 13.7元，公司配息率9成，殖利率5%，且轉投資公司朋程高效能二極體與超高效能二極體受惠於車用市場需求強勁，公司開發車用IGBT 與SiC，未來可望發酵；宏捷科受惠WiFi 6、4G 和5G手機PA放量，明年新增產能開出獲利持續成長。給予中美晶買進評等，目標價272元。

中美晶 漢磊 營收 電動車 半導體 新能源車

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