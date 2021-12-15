受惠AI晶片需求成長 法人喊買晶心科、創意、智原

AI、物聯網IoT快速發展，全球對IC晶片的需求將越來越大，但「邊緣運算」、「虛擬貨幣挖礦」需要高階晶片來運算，IP公司將受惠於AI晶片的發展，提供矽智財以節省開發晶片的時間。法人看好，晶心科（6533）、創意（3443）和智原（3035）將受惠於AI晶片市場未來的高度成長，且隨著台積電（2330）、聯電（2303）等公司漲價，IP公司收取的權利金也會跟著調高。

法人指出，全球AI晶片市場，近兩年的成長率分別是40.7%、45.3%，預估2022、2023年也是30%以上的高度成長。儘管2020年全球IP產值僅有48.3億元，僅佔半導體產業的2.48%，但像是「雲計算」、「邊緣運算」需要低延遲的IC需求，「虛擬貨幣挖礦」需要IC的高計算力，需要的AI晶片都仰賴IP業者提供的矽智財，以滿足快速上市的需求。

法人表示，根據IC Insights報告預測，先進製程（≦7nm）的IC產能至2024年將佔據全球產能的30%，成為最大的市場需求。雖然台積電累積了無數的IP，但在終端產品日趨多樣化的情況下，已無法滿足眾多小型AI業者的需求。因此台積電從2015年後逐漸轉介IP服務商機給其他不同專長領域的台灣IP業者。法人指出，未來台積電漲價，IP業者收取的權利金也會跟著調高。

此外，中國大陸IC市場規模預估2025年將成長到2230億美元，但中國大陸IC自給率偏低，2020年僅有15.9%，仍大量仰賴進口。法人預估，隨著大數據、雲計算、物聯網、人工智慧、5G 等新興產業的發展，未來中國大陸的IC消費市場將持續擴大，中國大陸的IC設計公司數量增加，將帶給台灣IP業者機會。

關於台灣相關IP廠商，法人表示，晶心科權利金收入約佔營收30%，IP涵蓋範圍包括觸控面板控制IC、SSD控制IC、WiFi/BT/GPS/FM IC等。看好晶心科將受惠於RISC-V架構進入高速成長階段，以後來自RISC-V的權利金收入會越來越多，未來5年的營收皆以40%成長。給予買進評等，目標價784元。

法人也看好，創意7nm NRE案轉量產會成為成長動能，且7nm節點以下的先進製程於Turnkey（ASIC及晶圓）營收貢獻較多，帶動公司毛利率上揚，預估2022年每股純益為16.53元，給予買進評等，目標價743元。

另外，法人預估智原明年第1、2季營收將表現亮眼，將年增40%。智原今年第3季IP矽智財營收貢獻2.66億元，季增2%；MP量產方面，因出貨需求強勁，營收達16.46億元，季增59%。同時受惠於聯電在今年在28/40nm的製程連續漲價，帶動智原權利金的的貢獻。給予買進評等，目標價240元。